台中立委補選選票印製 警方部署嚴密警力維安

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台中市第2選區立委補選9日投票，此次選票由位於大里區的財政部印刷廠印製，台中市警方派出嚴密警力，負責印刷廠與周邊維安工作。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市第2選區立委補選將在1月9日投票，此次選票由位於大里區的財政部印刷廠印製，台中市警方派出嚴密警力，負責印刷廠與周邊維安工作，確保補選在平和、安全環境下完成。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，此次補選選票由位於大里區的財政部印刷廠印製，台中市警察局保安警察大隊及刑事警察大隊，專責廠區維安及蒐證，並派遣員警荷槍實彈在印刷廠及周邊重兵警戒，負責印刷廠安全維護。

警方指出，對於所有廠區進出人員及隨身物品一律檢查，務必達到「滴水不漏」的嚴密維安工作，並24小時不分晝夜高密度巡守，以防範不法人士趁機縱火滋事，或破壞印票工作進行。

台中市政府警察局副局長林國清與轄區霧峰警分局分局長李建興，近日更多次前往印刷廠鼓舞警方士氣，除呼籲警務人員積極專注於選票印製、保管維安勤務外，天氣寒冷，更需注意個人的保暖，維護身體健康。

林國清表示，提升警力維安對於國家選舉大事嚴陣以待，不論是選票的印製、保管到護送選票等，每一個環節絕不能輕忽；李建興說，警方已做好全盤的準備，絕不容許任何事故發生，務必確保此次中二選區立委補選在最平和、最安全的環境下圓滿完成。（編輯：陳仁華）1110106