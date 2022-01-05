中捷藍線增設正英站 林佳龍：可能涉官商勾結

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台中市第2選區立委補選9日即將投票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部主委林佳龍（右）5日陪同林靜儀（左）在霧峰區展開車隊掃街拜票。（林靜儀競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月5日

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，前台中市長林佳龍今天表示，正英站附近就有超過50筆顏家的土地，且路線變更，「可能涉及到官商勾結、權錢交易」，呼籲司法單位積極調查。

台中市捷運藍線增設正英站，國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族被爆料在正英站附近有50筆土地，引發外界討論。

林佳龍今天陪同民進黨籍候選人林靜儀在霧峰區車隊掃街，他出發前接受媒體聯訪時表示，台中捷運藍線在2018年他擔任市長時報行政院核定，台中市長盧秀燕上任後，對捷運藍線進行改路線、換車站，取消跟台鐵的共構等變更，加上經費大量增加，行政程序一定會拖長，最後會不會過都還不一定。

林佳龍說，捷運藍線規劃空轉4年，這期間還涉及市府可能涉入顏家土地開發利益，目前公開資歷就已經顯示，除了B8站（正英站）附近就有超過50筆顏家的土地。

另外，他指出，在沙鹿火車站附近的B4、B5站也改變路線，本來路線可以跟台鐵共站轉乘，現在也被截直取彎，把地下化改成高架化，「可能涉及到官商勾結、權錢交易」，呼籲司法單位積極調查。

台中市政府今天發布新聞稿表示，將原預留B4站北移至正英路設站，是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整，且綜合規劃相關內容皆有邀集專家學者，及府內各單位進行審查，透過專業評估並精進修正調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，市府會配合中央的審查進度，積極力求早日核定綜合規劃，以實現台中市的第2條捷運。（編輯：陳仁華）1110105