林靜儀競選影片催淚 蔡英文籲為家投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨中常會今天公布中二選區立委候選人林靜儀競選影片，影片中林靜儀友人談到她曾陪伴自己送走沒了心跳的胎兒，讓民進黨中常委柯建銘等人看了後眼眶泛紅。黨主席蔡英文說，林靜儀無私，有俠女性格，盼選民「為家投票」。

台中市第二選區的立委補選9日將投票，最後關鍵4天，林靜儀競選總部製作兩支影片，一支是友人推薦林靜儀的影片，另一支則是呼籲選民站出來「就差你這一票」，在民進黨中常會上播放。

影片中，兩個孩子的媽媽、同時也是林靜儀多年好友黃海寧透露，2013年時她人在法國巴黎，迎來人生中很重要的小寶貝，但是懷孕8、9週時，小寶貝心跳沒了；林靜儀叫她回台，陪伴她送走沒了心跳的胎兒。

民進黨發言人謝佩芬在中常會後轉述指出，今天的與會者看完影片後都深受感動，蔡英文也有感而發說，林靜儀的人格特質非常「無私」，為了多幫助一個人，可以跑尼泊爾、印度、吉爾吉斯、吐瓦魯去為當地人義診。作為一個醫師，不只醫治病人的身體，也療癒病人的心理，不但醫好病痛，還有一種「永久保固」的用心服務態度。

蔡英文認為，除了對病人無私、溫柔的奉獻，林靜儀也可以非常勇敢、強悍，在立法院捍衛對人民有利的政策和法案。林靜儀像個「俠女」，為惡質選風打抱不平。

蔡英文拜託大家一定要為家投票、要出門投票、要打電話給住在中二選區的親朋好友拉票，集中選票；此外，台北市中正萬華的民眾記得對立委林昶佐罷免案投下「不同意」票。（編輯：林興盟）1110105