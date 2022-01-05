林佳龍赴台北西門町 號召青年返鄉投票靜昶守護

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（中央社記者葉素萍台北5日電）前交通部長林佳龍今天從台中赴台北西門町，號召「靜昶守護、返鄉投票」。他說，傳個簡訊、打個電話、買張車票，就能用行動守護自己的家鄉，也守護台灣民主。

台中市第2選區立委補選、台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案9日將投票。

擔任民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委的林佳龍，今天北上西門町，召開記者會，號召青年返鄉投票。

林佳龍表示，希望年輕人用神聖的一票，在自己的故鄉選出好的人才，留住好的人才，台灣的民主從黨外民主運動到現在，得來不易，不願意看到有人濫用民主的制度破壞民主。

林佳龍說，如果年輕人真的沒有辦法返鄉，也希望大家務必幫忙打電話，請家人投票，大家一定有很多同學、親戚在中二選區及中正萬華區，希望大家用行動展現年輕人的理想性跟熱情，傳個簡訊、打個電話或買張車票，用行動守護自己的家鄉，守護台灣民主。

林佳龍也被問到2022年地方選舉是否可能擔任「最強母雞」，他表示，沒有個人的想法跟個人的得失，現在就是全力以赴，幫助林靜儀。他並說，民進黨有民主提名機制，1月9日之後，黨的提名機制就會啟動，他會全力支持提名最好的人選。

另外，民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨秘書長林錫耀提到，中二立委補選，對手看起來是用盡全力，甚至傳出可能打哀兵牌，民進黨要小心奧步，謹慎提防，不能大意。（編輯：蘇志宗）1110105