林昶佐罷免案5日辦說明會 直播管道看這裡[影]

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會將在明天晚間7時舉辦公辦電視罷免說明會，民眾可透過台北市有線電視CH3公用頻道或「臺北市選舉委員會」YouTube頻道觀看直播。

影片來源：臺北市選舉委員會

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會今天透過新聞稿表示，經領銜人及被罷免人雙方同意後，將在明天晚間7時舉辦公辦電視罷免說明會，並進行現場直播。

選委會指出，民眾可透過台北市有線電視CH3公用頻道收看現場直播，也可透過「臺北市選舉委員會」YouTube頻道以手機等行動裝置即時觀看網路直播。

選委會表示，說明會將分成2階段進行，每階段由罷免案領銜人鄭大平、被罷免人林昶佐各自說明12分鐘，主持人會在說明前唱名，若3次唱名未到就屬棄權。

台北市選舉委員會副總幹事余淑𡝮指出，2階段皆是由鄭大平先說明，再換林昶佐說明，目前了解雙方都會到場。

此外，選委會提醒，投票當天應帶著國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所領取罷免票。當天戶政事務所不受理身分證申請，也不核發臨時證明書，提醒若有身分證遺失，請儘早辦理補領，以免影響投票權益。

選委會表示，罷免須有效同意票多於不同意票數、且同意票數達選區選舉人總數1/4以上才成立；以第5選舉區立委投票人人數23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。罷免案實際投票結果，以中選會公告為準。（編輯：戴光育）1110104