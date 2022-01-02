集氣挺林昶佐 正國會完成3天跨年421公里鐵馬行

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民進黨正國會「台灣正青」鐵馬隊2日完成從屏東到台北的鐵馬行，下午抵達無黨籍立委林昶佐萬華服務處，為面臨罷免投票的林昶佐（前中）集氣，民進黨立委陳亭妃（前右2）、基隆市長林右昌（前左2）等人共同呼籲民眾罷免案票投不同意。中央社記者裴禛攝 111年1月2日

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨正國會「台灣正青」鐵馬隊今天完成跨年3天、從屏東到台北421公里鐵馬行，下午抵達無黨籍立委林昶佐萬華服務處，為面臨罷免投票的林昶佐集氣；基隆市長林右昌認為，關鍵在投票率，要讓更多民眾投下「不同意罷免」。

台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案，定9日投票。

民進黨立委陳亭妃、台南市議員蔡旺詮等人組成鐵馬隊，去年12月31日從屏東大鵬灣出發一路向北，除了替民進黨中二立委補選候選人林靜儀加油，今天下午抵達台北市萬華，為林昶佐打氣。

率領車隊的陳亭妃把從南台灣開始集氣的旗幟，以及沿路收集的眾人簽名海報，交給林昶佐。

陳亭妃說，公投「南票北補」相當成功，不過1月9日只有台中第二選區和北市中正萬華區的選民可以投票，因此要「南氣北補」，從南台灣把力量帶上來；她呼籲戶籍在這兩個選區的選民，踴躍返鄉投票。

騎完421公里全程的陳亭妃說，自己在過程中，有好幾次覺得快撐不下去，每當她覺得腳有點抽筋，都有隊友做最佳後盾，讓她可以一路騎到台北，顯示團結力量大；她明天還要赴台中，陪林靜儀掃街。

林右昌今天也現身台北迎接車隊，媒體詢問是否要提升在台北市的聲量，林右昌回說，「想太多」，自己單純是為林昶佐加油；畢竟歷次選舉林昶佐都挺他，林昶佐這一關一定要過，要守護好立委。

林右昌認為，中正萬華區罷免案關鍵在投票率，中二選區因為是兩人對決，媒體有很多報導、感覺比較熱，至於中正萬華的罷免，則必須說服民眾出來投票，而且投下「不同意罷免」票。

林昶佐則感謝各方幫忙，他也提到，按原定計畫衝出每一張「不同意罷免」的票，也希望選民都能出來投票。

林昶佐表示，高雄市議員黃捷和前立委陳柏惟被罷免時所遭遇到的困難，他們都遇到了，罷免投票要扭轉民眾過去的觀念，呼籲民眾出來投「不同意罷免」，不然恐會重演陳柏惟罷免案。

台北市議員江志銘、新北市議員林銘仁、陳啟能、台南市議員陳怡珍、新北市議員擬參選人卓冠廷、山田摩衣、張銘祐等人都參與活動，挺雙林雙贏。（編輯：林克倫）1110102

民進黨立委號召台灣正青逆風鐵馬行從屏東出發，2日在陳亭妃（右前）領軍下，騎到台北市萬華區，為無黨籍立委林昶佐加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年1月2日

民進黨立委號召台灣正青逆風鐵馬行從屏東出發，2日立委陳亭妃（右）率領車隊騎到位於台北市萬華的無黨籍立委林昶佐服務處，為林昶佐（左2）加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年1月2日

民進黨立委號召台灣正青逆風鐵馬行從屏東出發，2日在陳亭妃（前中）領軍下，騎到台北市萬華區，為無黨籍立委林昶佐（前左2）加油打氣，並將支持者的簽名海報交給林昶佐，基隆市長林右昌（前左1）也現身支持。中央社記者裴禛攝 111年1月2日