林昶佐罷免案投票將舉行 北檢強力查察不法

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（中央社記者林長順台北27日電）立法委員林昶佐罷免案將於明年1月9日舉行投票，台北地檢署邀請警、調、政風單位今天召開罷免案查察不法會議，討論如何強化維持立委罷免案的公平進行，並宣示嚴查不法決心。

北檢下午召開罷免案查察不法會議，由法務部調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、台北市警察局、台北市政府政風處等單位對本次罷免案做工作報告，並就因應作為進行意見交流。

北檢指出，12月中旬已就本罷免案成立查察不法及暴力執行小組，由檢察長擔任召集人，並指派5組檢察官負責各查察區。另依最高檢察署函示，由各組指派專責檢察官1名，負責查察對應各分區罷免案期間的相關違法行為，並於投票當日在署值勤或進駐分局，以因應突發妨害投開票等不法情事。

至於防止造勢等場合發生暴力介入或群眾滋擾部分，則由北檢「暴力介入及群眾事件處理專組」負責。與會各警、調及政風單位，也已分別訂有針對罷免案的專案工作計畫及人力部署，就可能發生的不法情事嚴密蒐證。

檢察長林邦樑於會中指示，因應罷免案係對象單一、通過與否取決於同意票數是否達到法定門檻等特性，本次查察不法的重點在於是否有選舉賭盤介入而影響投票、有無意圖使被罷免人罷免案通過或否決而散布假訊息、防制投票前造勢場合可能引起的暴力或滋擾事件。

林邦樑指出，為確保投票日順利進行，排除各種妨害投票不法情事發生等，請各司法警察機關應充分準備，不能掉以輕心，務必適時掌握各項情資，強力執行查察不法工作，讓罷免案投票能公正進行、順利。（編輯：方沛清）1101227