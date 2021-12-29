林昶佐罷免、台中立委補選 30日零時起民調封關

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林昶佐罷免案和台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票，中選會提醒，30日零時起民調封關。圖為林昶佐在路口宣傳反罷免。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北29日電）台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票。中選會今天提醒，自12月30日零時起至1月9日投票時間截止前，不得發布、報導、引述相關民調。

台中第二選區立委補選與林昶佐罷免案將於明年1月9日投票。

中央選舉委員會今天發布新聞稿指出，自30日零時起至111年1月9日投票時間截止前，政黨或任何人不得以任何方式，發布與此次罷免案及補選候選人或補選的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

另外，中選會說，政黨及任何人不得於競選活動期間的每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選及罷免等宣傳活動；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。

中選會也提醒，政黨及任何人也不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；違反規定者，處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

至於投開票當日，中選會表示，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票的行為。

刑法第142條規定，以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處5年以下有期徒刑。前項之未遂犯罰之。另外，第 147條則規範，妨害或擾亂投票者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。（編輯：林興盟）1101229