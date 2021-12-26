賴清德：用選票終止惡質罷免文化 讓林昶佐留立院

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（中央社記者陳俊華台北26日電）副總統賴清德今天說，無黨籍立委林昶佐不只關心內政與地方建設，更關心國防、外交，是國際級的立法委員；他要拜託大家明年1月9日用神聖的選票，終止惡質罷免文化，讓林昶佐留在立法院。

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，定明年1月9日投票。副總統賴清德、無黨籍立委林昶佐與台北市議員周威佑、劉耀仁、吳沛憶，晚間出席萬華環河福德宮平安餐會。

賴副總統致詞時說，林昶佐表現第一名是事實，他過去擔任行政院長時，最了解每一名立委的表現，林昶佐非常關心基層生活，除要求行政院降低稅金、編列預算推動公共托育政策，也要求長照2.0具體落實、政府要多推動社會住宅、都市更新等，更獲得6次民間團體評鑑第一名。

賴副總統指出，林昶佐與其他立委不一樣，一直都在立法院外交及國防委員會，除了堅持台灣民主、自由的路線外，還代表台灣與世界各國進行國會外交，前陣子更舉辦「開放國會」活動，邀請10多個國家的國會議員來台北，包括波羅的海三國、澳洲、墨西哥等，這是過去很少有立委能做到的。

賴副總統表示，中國對台灣不只封鎖外交、戰機也一天到晚在繞台，因此美國很關心台灣，前陣子台灣受邀參加美國舉行「民主峰會」、但中國沒受邀，林昶佐更是亞洲唯一受邀參加的國會議員，非常不容易。

賴副總統說，林昶佐除了是國際知名重金屬樂團主唱，加上在國會表現很好，不只關心內政、地方建設，更關心台灣的國防、外交，「是國際級的立法委員」。

賴副總統說，他拜託大家明年1月9日罷免案投票，一定要出來投下「不同意」，用手中神聖的選票，終止惡質的罷免文化，讓表現第一的林昶佐可以繼續留在立法院。

林昶佐表示，過去福德宮這邊的土地跟台電的爭議比較多，很多改善工程都是一步步爭取而來，從拆除欄杆、蓋新廁所與浴室，現在還有這個廣場可以舉辦活動，讓里民可以盡情利用。（編輯：蘇志宗）1101226