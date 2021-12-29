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林昶佐罷免案
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林昶佐罷免案2/13

蔡英文同台林靜儀林昶佐 喊贏回中二守住中正萬華

2021/12/29 17:07（12/29 17:26 更新）
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民進黨「靜昶守護 終結惡鬥」記者會29日在民進黨中央黨部舉行，身兼黨主席的總統蔡英文（中）出席，呼籲選民2022年1月9日出門投票，守護無黨籍台北市第5選區立委林昶佐（右），以及民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（左）。中央社記者吳家昇攝 110年12月29日
民進黨「靜昶守護 終結惡鬥」記者會29日在民進黨中央黨部舉行，身兼黨主席的總統蔡英文（中）出席，呼籲選民2022年1月9日出門投票，守護無黨籍台北市第5選區立委林昶佐（右），以及民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（左）。中央社記者吳家昇攝 110年12月29日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）台中第二選區立委補選、台北市中正萬華罷免案明年1月9日投票。民進黨主席蔡英文今天同台林靜儀、林昶佐時說，差距可能很接近，一定要拚全力，贏回中二選區，守住中正萬華，是終結罷免惡鬥最有效方法。

民進黨下午在中央黨部召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，總統兼民進黨主席蔡英文、林靜儀後援會總會長蔡其昌、林靜儀競選總部主委林佳龍、台北市黨部主委吳怡農，同台力挺中二立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐。

蔡英文致詞提到，這個月的公投結果，顯示出國人對經濟穩定、社會安定的共同期待。大家都希望，台灣可以維持競爭力，大步走向國際社會；大家也希望，台灣的民主體制，可以是理性，而且是穩健。

她說，正因為台灣要繼續穩健向前，深切期盼惡意操作的罷免，及地方派系過度的政治動員，都應該要畫下句點。

蔡英文表示，台中市第二選區的立委補選，民進黨提出來的林靜儀，是最優質的人選，也最能為台中海線鄉親，爭取公平、正義和發展。

至於台北市第五選區中正萬華區的罷免案，蔡英文說，態度很堅定，就是「不同意」，要用不同意票，讓「台灣隊」最有拚勁的隊友林昶佐，可以繼續留在立法院。

蔡英文認為，此時此刻，台灣的經濟正在大步向前，但國際社會的疫情，卻又相當嚴峻。台灣社會，需要專心面對經濟和防疫，能做最大努力、克服挑戰，不應該再被惡質的政治操作干擾。

她說，1月9日贏回中二選區、守住中正萬華，就是終結罷免惡鬥最直接也最有效的方法；而最關鍵的主角，就是中二選區和中正萬華的選民。

蔡英文請大家再看一看她身邊的林靜儀和林昶佐，並指他們是台灣中生代優質的政治工作者，是最專業問政、最有服務熱忱的民意代表。

她拜託鄉親以行動站出來，用行動，進場守護家鄉，用行動，當政治惡鬥的終結者。

蔡英文說，看到很多黨公職都全力在幫忙輔選，幫忙掃街、站路口。選情很激烈，這幾天要繼續強力催票，請所有黨內人員，假如可以到這兩個選區幫忙，就應該要盡力去跑，也拜託支持者打電話催票，鼓勵選區選民出來投票、幫忙多拉幾票。

蔡英文認為，最後的選舉結果可能差距很接近，一定要拚全力來贏得這場選戰。1月9日集結所有的力量，「靜昶守護，終結惡鬥」，讓政府可以專注在國政，讓社會可以有個平靜的好年。（編輯：康世人）1101229

影片來源：攝影看世界
身兼民進黨主席的總統蔡英文（右）29日在中央黨部出席記者會，與無黨籍台北市立委林昶佐（左）、民進黨台中市立委補選候選人林靜儀（中）同台，為他們加油集氣，呼籲選民一同用選票守護兩名優秀人才。中央社記者吳家昇攝 110年12月29日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（右）29日在中央黨部出席記者會，與無黨籍台北市立委林昶佐（左）、民進黨台中市立委補選候選人林靜儀（中）同台，為他們加油集氣，呼籲選民一同用選票守護兩名優秀人才。中央社記者吳家昇攝 110年12月29日
民進黨29日在中央黨部舉行「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文（左4）、無黨籍立委林昶佐（前右3）、民進黨台中市立委補選候選人林靜儀（左3）等人齊呼口號，為台中立委補選、林昶佐罷免案集氣加油。中央社記者吳家昇攝　110年12月29日
民進黨29日在中央黨部舉行「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文（左4）、無黨籍立委林昶佐（前右3）、民進黨台中市立委補選候選人林靜儀（左3）等人齊呼口號，為台中立委補選、林昶佐罷免案集氣加油。中央社記者吳家昇攝　110年12月29日
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