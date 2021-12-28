被稱是中二選區「胖虎」 顏寬恒：不屑惡意指控

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民進黨籍立委林俊憲在臉書發文稱，國民黨籍台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒，在地方仗勢欺人，根本是卡通角色「胖虎」；顏寬恒（右）28日接受媒體聯訪時表示，對於這些惡意指控真的很不屑。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨籍立委林俊憲昨天在臉書發文稱，國民黨籍台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒，在地方仗勢欺人，根本是卡通角色「胖虎」；顏寬恒今天表示，對於惡意指控真的很不屑。

顏寬恒今天接連前往龍井區茄投市場、龍泉公有市場，與大肚區福山市場等地掃街拜票，尋求選民支持。

顏寬恒日前批評民進黨籍參選人林靜儀，發布競選影片是要影響年輕人產生「仇富反商」情緒；林俊憲昨天在臉書發文稱，顏寬恒仗勢欺人、在地方橫行霸道，根本是卡通「哆啦A夢」裡的角色胖虎。

針對林俊憲的言論，顏寬恒今天接受媒體聯訪時表示，這就是民主危機，不管是4大公投被沒收，還是立法院2大法案被逕付二讀，這些完全都在執行總統蔡英文1人的意志，「我們沒有看到任何的立委跳出來講任何的1句話，包括林靜儀在內，那到底這些都符合民意嗎？這是民意的展現嗎？」

顏寬恒說，假設林靜儀當選立委，不過就是蔡總統在立法院執行命令的投票工具，顏寬恒如果當選，代表的是海線、屯區近30萬名選民的期望與託付，還有人民的心聲，「我們勢必在立法院勇敢監督，站在人民的最前線，對於這些惡意指控真的很不屑。」

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對於選舉賭盤被熱烈討論，顏寬恒說，這是民進黨最拿手的選舉操作，從反對賭博介入選舉、揭露賭盤資訊，到利用言論影響投票結果，從頭到尾都是民進黨在操作，這種非常邪惡的行徑，大家都非常清楚，希望到此為止。

至於顏寬恒昨天稱有16名檢察官進駐中2選區，檢方當天便發出聲明稿澄清。顏寬恒說，指派16名檢察官進駐選區是不爭的事實，地檢署的聲明也沒有否認，這些問題在地方盛傳很久，這場選舉已經很明顯讓公權力介入，希望檢方要保持中立。（編輯：郭諭儒）1101228