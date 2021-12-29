綠委力挺林靜儀 柯建銘發動中二選區甲級動員

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台中市第2選區立委補選進入倒數，民進黨立法院黨團29日為參選人林靜儀（前排右8）站台造勢，眾人在議場前合影，力挺林靜儀。中央社記者鄭清元攝 110年12月29日

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，聲援民進黨籍台中市第二選區立委補選參選人林靜儀；黨團總召柯建銘說，林靜儀代表的是正義的一方，這場選舉也是台灣民主發展重要分水嶺，相信她會贏得選舉，重回黨團。

台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票；民進黨立法院黨團今天召開「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，林靜儀北上出席，柯建銘率立院黨團成員出席力挺。

林靜儀說，這場仗不是她個人的仗，而是中二選區民眾想要一個真正的改變，希望地方選上的代議士，不要利用法律漏洞取得自己家族利益，也希望能好好傾聽民眾聲音，把資源、好的發展帶回到地方。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，林靜儀過去擔任立委，多次和黨團併肩作戰，今天所有黨團成員站出來力挺林靜儀，也有信心林靜儀會當選。

柯建銘指出，最近因為地制法修法的問題，他有一個感慨，就是新竹市長林智堅為了大新竹合併升格，寧可犧牲自己來成全大局，但國民黨台中立委補選參選人顏寬恒為了家族利益來參選，這是何其強烈的對比。

柯建銘表示，林靜儀代表是正義的一方，而這場補選，絕對不是林靜儀個人的選戰，也絕非是中二選區的選戰，而是台灣民主發展上重要分水嶺的選戰，是要決定台灣能否揮別黑金的舊時代，還是台灣民主要進入嶄新的時代，這個問題國民黨主席朱立倫要回應，也要回答對於這場選戰的定義為何。

此外，柯建銘也代表黨團，發布本會期甲級強制動員令，不在立院，而在中二選區，全體黨團成員讓林靜儀重返立法院，與黨團成員共同努力、持續推動重大法案，並為台中爭取建設，服務鄉親。

記者會後，柯建銘等超過40名民進黨籍立委與林靜儀在立法院議場前合影，並高喊「團結挺靜儀，正義一定贏」等口號。（編輯：蘇志宗）1101229