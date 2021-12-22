台中立委補選監察員缺額惹議 市府：依中選會規定

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台中市第2選區立委補選111年1月9日登場，每個參選人分配104個監察員，尚有213個監察員缺額，民進黨中市議員22日在市議會舉看板表示，監察員缺額應優先詢問參選人，而非市府自行指派。中央社記者趙麗妍攝 110年12月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）中市第2選區立委補選監察員不足額213名，民進黨市議員指出，監察員缺額應優先詢問參選人，而非市府自行指派，台中市政府表示，依照中選會規定辦理，不因個別參選人設事。

台中市第2選區立委補選明年1月9日登場，共有258個投開票所，每個參選人分配104個監察員，國民黨、民進黨均推薦104人，台灣股票黨推薦95人，另有213監察員缺額，市府函請區公所選務作業中心自行遴派，名冊再送台中市選委會備查。

台中市議會今天召開定期會。國、民兩黨對於第2選區立委補選投開票所，213名監察員缺額由市府函請區公所遴派，各自表述看法。

民進黨籍市議員周永鴻指出，投開票所監察員缺額有疑慮，市府應儘早改正，切勿等到來不及了、無法派人，讓選舉公平性惹議。

民進黨籍市議員王立任指出，監察員並無上限規定，缺額應優先尊重參選人，是否要增派監察員，而非市府自行決定指派其他監察員。

國民黨籍市議員劉士州則認為，中央選委會函文給中市府，市府依法照辦，若民進黨市議員有意見可向上反映，請中選會下令改規定。國民黨籍市議員李中、楊正中則高呼，「不要耍特權」。

台中市民政局長吳世瑋表示，按中央選舉委員第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選選務工作協調會決議，此次補選設置258所投開票所，每一投票所配置主任管理員及主任監察員各1人、管理員7人（含防疫人員2人）、監察員2人、警衛人員1人，完全依照中選會規定。

吳世瑋指出，516監察員平均分配給5名參選人，不足額213名監察員部分，中市選委會在12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名冊再送台中市選委會備查。因選舉時間逼近，無法逐一詢問各參選人，依照中選會規定無法再更改。（編輯：謝雅竹）1101222