中市立委補選倒數 林靜儀：抓緊時間論述政見

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民進黨台中市第2選區立委補選參選人林靜儀19日在大肚萬興宮舉辦藝文親子季活動，戴上劇團特製的「4號魔法帽」和大、小朋友們同樂。（林靜儀競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市第2選區立委補選進入倒數，民進黨參選人林靜儀今天表示，未來3週會抓緊時間向民眾論述政見，選前有許多醫師及夥伴都站出來推薦，證實她過去多年的工作受到肯定。

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，林靜儀下午出席台中市小英之友會龍井分會造勢活動，她在接受媒體聯訪時表示，她很在意公共交通及交通建設，會在政見裡提出來，未來3週，會抓緊時間向民眾論述。

被問到對手國民黨參選人顏寬恒都由父親顏清標站台，林靜儀指出，參選以來，有許多不同科別的醫師及關心政策的夥伴站出來推薦她，證實她過去多年的政治工作及醫療工作獲得大家的肯定；顏寬恒過去也擔任過立委，接下來要證明自己的能力而不是他爸爸的能力。

林靜儀表示，她有2件事輸給顏寬恒，就是顏寬恒已經當阿公了，而且土地很多。她沒有資本買房子、買土地，也不打算這樣做，要錢就認真做醫生就好了，請大家明年1月9日出來改變家族政治、改變地方政治文化，大家都要出來投票，一起催出基本盤，也請年輕人回來顧自己的家園，未來需要更會照顧地方的人。

此外，林靜儀傍晚在大肚萬興宮舉辦藝文親子季活動，邀請「好玩的劇團」演出「青鬼赤鬼」，她還戴上劇團特製的「4號魔法帽」、戴著貓掌和大朋友、小朋友們同樂，一一擊掌合照。

林靜儀並喊話，希望未來能多舉辦親子活動，自己的政見中包含親子、世代、遊憩設施和空間等規劃，盼讓中二選區的年輕爸媽能有帶著孩子「放電」的好去處，更能呼應在地的需求。（編輯：陳仁華）1101219