中二選區立委補選 藍綠鎖定幼托議題各自表述

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市第2選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒推出「公托幼托」政策，舉辦親子活動與年輕父母交流，民進黨參選人林靜儀也推出親子政策，她強調，不會跟賭博性電玩有關。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票。國民黨籍參選人顏寬恒推出政策三箭也包含「公托幼托」政策部分，他今天到烏日區明道花園城市場掃街，媒體問，顏寬恒家族在南屯公保地上蓋招待所，恐與親子政策有衝突。

顏寬恒接受媒體聯訪表示，應要回到事實，他的政策三箭針對地方的需求，他過去擔任立委，成績接受選民考驗、檢視，才會得到選民的支持，親子活動本來就在計畫中，透過活動跟年輕父母親進一步交流，不管在就業環境、環保、親子的問題，請不要詆毀、污衊舉辦的親子活動。

而林靜儀今天上午在烏日區溪南路一段、福泰街口向民眾揮手致意，關於親子政策，她接受媒體聯訪指出，親子政策部分，台中第2選區近年來有很多移入人口，除了教育政策外，地方也需要友善的育兒空間以及便利的大眾運輸系統，還需要更多公辦的空間可讓父母可帶孩子休閒、閱讀。她強調，「不會跟賭博性電玩有關」。

補選選戰倒數，林靜儀表示，公投結束後，將開始提出各項政策，接下來陸戰會是重要部分，黨內的黨工職會南下協助選戰，開始一系列的掃街、政策的宣講以及舉辦客廳會。（編輯：黃世雅）1101220