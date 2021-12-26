林靜儀影片籲遊子投票 顏寬恒：不實內容操作

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（中央社記者蘇木春台中26日電）民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀，近日發表競選影片籲遊子返鄉投票。國民黨籍參選人顏寬恒今天表示，林靜儀將不實影片納入競選主軸，把台灣的年輕人操作成「綠衛兵」。

顏寬恒今天上午前往烏日區建興宮參加團拜活動，與民進黨籍參選人林靜儀同台，2人禮貌性握手，並互道加油。接著顏寬恒前往烏日區榮泉球場，為烏日棒委會主委杯棒球錦標賽開球。

林靜儀近日在臉書（Facebook）發表以「我們再給家鄉一次機會！」為題的影片，呼籲出外打拚的遊子，即便可能對地方政治感到失望，但不要放棄改變的契機。

媒體針對上述影片提問顏寬恒的看法，他接受媒體聯訪時表示，競選主軸應該要回到中二選區地方的發展跟需求，但看到林靜儀將不實的影片納入競選主軸，且用不實影片來影響年輕人，產生仇富反商情緒。

顏寬恒表示，民進黨執政之後，台灣經濟一路敗壞、低所得高房價，不知道改進檢討，竟然還用政治操作的方式，如同共產黨在中國文化大革命操縱紅衛兵，要來打倒企業資本家，來製造年輕人跟世代、族群的對立，造成社會的撕裂，把台灣的年輕人操作成綠衛兵。

對於林靜儀指控，若不是國民黨搞罷免跟公投，中二選區也不用3個月投3次票。顏寬恒說，公投跟罷免都是人民直接民意的展現，也是人民的權利，從這樣的言行當中，就更可以看出，是不是如果公投發起的對象是民進黨都可以，罷免的對象是民進黨就都不行。

至於近日遭爆料有新違建占用國有土地，顏寬恒表示，國有土地的合法承租，一切都按照規定辦理，所有行政程序也都合法在執行中，不是誰說了算，應該由主管機關來認定，須繳還的補償金也都會繳還。

媒體提問，若有違建的事情發生是否會拆除，顏寬恒說，一切都按照稽查單位、主管機關來做核定，當初這個房子在申請及建造時，都是依照合法的程序辦理，是不是違建都不是誰說了算，要由主管機關來決定。（編輯：陳仁華）1101226