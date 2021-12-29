中二立委補選監察員派任 李進勇：依法循例遴派

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市第2選區立委補選監察員不足額，中市府自行指派引發各界熱議。中央選舉委員會主委李進勇今天表示，台中市選委會依法循例進行遴派，會根據各界意見來檢討相關辦法。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，中央選舉委員會今天在台中市選舉委員會，召開「台中立委中二選區缺額補選」記者會，李進勇等人出席。

李進勇致詞時表示，台中市選委會今年陸續辦理中二選區罷免案、公投案及明年將舉辦的中二選區立委補選，他特別對相關單位的協助表示嘉勉。

至於補選當天共有258個投開票所，每名參選人分配104個監察員，國民黨、民進黨均推薦104人，台灣股票黨推薦95人，另有213名監察員缺額，市府函請區公所選務作業中心自行遴派。民進黨陣營認為，應優先詢問參選人，而非市府自行指派影響選舉公平性。

李進勇會中表示，監察員派任部分，台中選委會是依照選罷法第59條規定，以及投開票所監察員推薦及服務規則相關規定處理，完全是依法循例進行遴派，外界對過程不了解的地方，他利用這個機會來說明。

媒體提問，各政黨是否還能加派監察員，李進勇說，依照規定已無法再增派，至於各界提供的意見都值得重視，會根據意見來檢討相關辦法，是不是要作適當調整。

李進勇說，各級選務工作人員，不管是專任還是兼職，就是要為國家社會服務，不是代表政黨與候選人，且依照選罷法第45條規定，各級選務工作人員，在選舉公告發布後，不得公開支持任何候選人，若違反相關規定可依法偵辦。

另外，李進勇宣布，中二選區立委補選，競選活動期間自12月30日開始，活動期間每天早上7時至下午10時，可以從事公開競選、助選等活動，但不得影響社會安寧。投票日當天政黨及任何人，不得從事競選、助選等活動，違反規定者，可處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

李進勇說，自民國110年12月30日零時起至111年1月9日投票時間截止前，政黨或任何人不得以任何方式，公布民意調查資料，也不能加以報導，違反規定者，可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。

依照現行規定，投開票所會有1名警察人員維持秩序，李進勇說，這次補選相當激烈，已要求台中市選委會，函請台中市政府警察局，在258個投開票所都加派警力維持秩序，希望讓投開票能順利完成。（編輯：謝雅竹）1101229

台中市第2選區立委補選將投票，中央選舉委員會29日在台中市選舉委員會召開「台中立委中二選區缺額補選」記者會，中選會主委李進勇（右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 110年12月29日