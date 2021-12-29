公托幼托政策遭爆抄襲 顏寬恒：會與民眾黨合作

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（中央社記者蘇木春台中29日電）國民黨台中第2選區立委補選參選人顏寬恒推「公托幼托」政策，遭爆抄襲民眾黨立委高虹安先前發言內容；顏寬恒今天表示，「我們小編引用高虹安的發言」會與民眾黨保持合作。

前台中市政府新聞局長卓冠廷昨天在臉書發文指，顏寬恒日前推出「公托幼托」政策，並將相關內容貼在臉書上，內容卻是將高虹安12月9日在立法院公聽會發言的新聞報導內容複製貼上，另有幾段則是使用立法院法制局，在2019年推出的研析報告內容。

顏寬恒今天前往烏日區明道花園城市場掃街拜票，針對卓冠廷的說法，顏寬恒接受媒體聯訪時未直接回應，他表示，幼兒教育福利聯盟與全國總會的教育專家，昨天到競選總部找他，席間也很肯定他的幼教政策，希望共同為幼兒教育和少子化作出貢獻。

顏寬恒說，反觀民進黨籍參選人林靜儀與卓冠廷，這方面都沒有提出任何建議與政策，不斷地批評與指控鬥爭，選舉進入最後10天，沒有提出任何幼兒教育和少子化問題政策，看不出來他們是為了選舉還是為了國家。

顏寬恒指出，「我們小編引用高虹安的發言」，他認為高虹安是表現很好的立委，高虹安所說的內容也是現在的情況，他認為幼兒教育政策該如何協助，只要對社會有幫助，都會繼續與民眾黨保持合作關係。（編輯：郭諭儒）1101229