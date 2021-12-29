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首頁 / 政治

藍質疑常缺席疫苗救濟會議 林靜儀：未坐領乾薪

2021/12/29 14:08（12/29 17:20 更新）
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（中央社記者劉冠廷、蘇木春台北29日電）國民黨質疑民進黨台中市立委補選參選人林靜儀，企圖利用專業醫師形象獲取政治利益，且任受害救濟審議小組委員時出席率低。林靜儀今天說，出席相關會議有出席費，沒出席就沒有，並未坐領乾薪。

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日舉行，國民黨今天召開「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，對林靜儀提出質疑。

國民黨文傳會副主委林家興說，當年一例一休爆發爭議時，林靜儀擔任立委，許多勞團上街抗議，但民進黨執意推動，有報導指稱，主導整個修法的關鍵就是林靜儀。

他質疑，林靜儀以民進黨不分區立委光環進入立法院、領高薪之後，卻修法壓迫以前的醫護夥伴，讓過去的同事繼續在醫院不眠不休地工作，做血汗勞工。

文傳會副主委兼發言人黃子哲則說，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目。

黃子哲指出，這屆VICP委員，任期是從民國109年1月1日到110年12月31日，根據VICP會議紀錄顯示，109年林靜儀7場出席2場，出席率為28%、110年9場出席一場，出席率11%。24名VICP委員中，林靜儀出席最低。

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林靜儀透過競選總部回應表示，先前VICP的藥害救濟案件，都非她主審的案件，直到今年11月才有婦產科的主審案，且主審案的主審委員都會事先收到資料，先提供審查意見才會送到大會上，其他列席委員原則上都會尊重檢視最原始資料的專家，她在這些會議基本上只有列席而已。

林靜儀說，相關的會議，出席會有出席費，沒出席就沒有，並未坐領乾薪；反觀國民黨籍立委參選人過去擔任立委期間，領著人民的納稅錢，但無論在質詢率或會議出席率方面，都令人不敢恭維。（編輯：康世人）1101229

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