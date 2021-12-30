林靜儀顏寬恒正面交鋒 台中立委補選電視政見會直播看這裡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：臺中市選舉委員會

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中30日電）台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今天晚間登場，5名候選人都到場參加，辯論會採候選人政見發表及發問人提問等方式進行，可在網路及有線電視收看直播。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，台中市選舉委員會今天在大屯有線電視公司舉辦「候選人公辦電視政見辯論會」直播錄影，5名候選人傍晚5時30分後陸續報到。

其中3號候選人無黨籍李昇翰拔得頭籌，最早到達錄影現場，接著是4號候選人民進黨籍林靜儀到場。媒體提問對辯論會是否有信心，林靜儀表示，對辯論會準備充分、有信心，還怕時間不夠。

接著2號候選人無黨籍林金連，及1號候選人台灣股票黨籍張烱春接續到場，張烱春見到媒體守候，大喊「我為台灣的未來站出來」。

最後5號候選人國民黨籍顏寬恒到場，面對媒體提問他未回應，快步進入攝影棚準備。

台中市選委會告訴中央社記者，電視辯論會採3階段進行，候選人依現場抽籤決定發言序號，由小至大逐一發表政見每人10分鐘。

第2階段由發問人發問及候選人回答，發問人有2人，先由1名發問人提問，候選人依現場抽籤序號各回答5分鐘，各候選人回答完，再進行第2名發問人提問，每名候選人再各回答5分鐘。

最後第3階段為候選人結論，依候選人現場抽籤順序逐一發表結論，每名候選人5分鐘。

辯論會今天晚間6時30分在台中市選委會YouTube頻道，以及大屯有線電視與台灣佳光電訊第4頻道直播，另外民國111年1月2日下午2時，在有線電視重播。（編輯：陳仁華）1101230

台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會30日晚間登場，國民黨籍候選人顏寬恒（前）出席，面對媒體提問並未回應。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

台中市選委會30日晚間舉行第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會，台灣股票黨籍候選人張烱春出席，並大喊要為台灣站出來。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

台中市選委會30日晚間舉行第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會，無黨籍候選人林金連（前）出席。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會30日登場，民進黨籍候選人林靜儀（前）出席，她表示，準備充分、有信心。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日