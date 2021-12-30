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首頁 / 政治

顏家沙鹿豪宅疑涉違建 中市府：依規定程序辦理

2021/12/30 13:27（12/30 13:56 更新）
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民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀（前中）30日上午在民進黨立委管碧玲（前右）陪同下，到霧峰路口拜票。（林靜儀靜競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月30日
民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀（前中）30日上午在民進黨立委管碧玲（前右）陪同下，到霧峰路口拜票。（林靜儀靜競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）國民黨台中第2選區立委補選候選人顏寬恒家族在沙鹿豪宅遭疑涉及違建，民進黨籍候選人林靜儀今天表示，中市府對違建查處不聞不問；台中市政府表示，公所查報後依規定程序辦理。

台中市都發局透過文字稿回覆記者指出，民眾舉報違建處理均有一定的查處程序，針對此案依規定程序已函請公所查報，將秉持一貫依法行政立場，公所查報後依規定程序辦理。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，林靜儀今天上午到霧峰路口拜票，會後她接受媒體聯訪，被問到顏家沙鹿豪宅疑似未按圖施工。

林靜儀表示，前台中市長林佳龍提到，在他任內顏家豪宅沒有另外動土，但在前朝市府以及台中市長盧秀燕任內，顏家違建越長越大，台中市政府應該出面澄清。

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林靜儀指出，顏家過去有立法委員，現在還有地方市議員，是否利用職權，導致地方政府不敢對處理違建，這已經不是私人違建的問題，她質疑有官商勾結、知法犯法，現在南屯區的違建拆到什麼進度了，台中市政府根本就不聞不問。

林靜儀說，如果建築都是合法，就應該公開建照、審查、驗收等相關資料，在國有保護地上蓋違建，牽涉水源、山坡地水土保持，有很多嚴格法規，一般民眾種菜、種樹、蓋工寮都會被嚴格執法，顏家的招待所蓋得跟皇宮一樣，台中市政府至今卻沒有作為。（編輯：謝雅竹）1101230

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