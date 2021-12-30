林靜儀指立委施政非為私人利益 顏寬恒主打「在地」推動家鄉建設

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台中立委補選政見發表會30日登場，民進黨籍候選人林靜儀（左）表示，立委到國會質詢政策不是為了私人利益；國民黨候選人顏寬恒（右）指出推動家鄉建設為他的天職。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中立委補選公辦電視政見發表會，民進黨籍候選人林靜儀說，立委要爭取民眾利益，非為私人利益找空隙；國民黨候選人顏寬恒主打「在地」並指出推動家鄉建設為天職。

台中市第2選區立委補選公辦電視政見發表會今天晚間在大屯有線電視公司登場，備受矚目的林靜儀、顏寬恒正面交鋒，發表各自的政見。

林靜儀先是細數自己的學經歷，她在台中求學、受訓、工作長達30年，長期關注性別平等議題，照顧女性的身心健康，為台灣與國際接軌政策努力，她也提到協助民眾與政府溝通，解決問題，並強調「不可能協調到最後，土地落到自己手上」。

她指出，10多年來，台中第2選區在交通發展及產業需求未被重視，如捷運藍線、海線雙軌、烏日大慶鐵路高架化等交通建設，先前的立委在前瞻基礎建設未積極推動，願意推動的前任立委陳柏惟又被罷免，只有她當選才能繼續推動。

林靜儀痛心說，此次選舉，看見地方家族勢力的龐大、貪婪、違法，地方主管機關及政黨的縱容，讓民眾未獲公平對待。她呼籲，這次選舉是改變的機會，台灣政治史上擺脫黑金，重建民眾秩序，不能再走回頭路。

她說，立委是到國會質詢政策，爭取民眾利益，不是為了私人利益、產業、土地尋找空隙，「我是醫生，尋找問題、解決問題，照顧人民是天職」。

顏寬恒指出，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰對有些人只是地名，但這是他的家鄉，是從小念書及長大談戀愛、工作、成家的地方，44年來他從未離開，推動家鄉的建設發展，除是飲水思源外，也是他的天職及義務。

他說，近2年來，鄉親許多需求未被聽見，沒等到建設只等到落空、失望，落選期間他厚著臉皮打電話給立院同事幫忙，盡力為地方服務，認真做事，只為了讓鄉親日子過得更好。

顏寬恒細數擔任立委任內為地方爭取的建設，除解決淹水、用水問題，也改善及爭取聯外交通的建置。他闡述對空污政策的立場，支持燃氣機組，前提是等量拆除燃煤機組，堅決反對增加燃煤，強調「民意永遠在黨意之前」。

台中市第2選區立委補選將在明年1月9日投票，立委補選候選人共有5人，日前完成號次抽籤，分別為1號張烱春（台灣股票黨）、2號林金連（無黨籍）、3號李昇翰（無黨籍）、4號林靜儀（民主進步黨）、5號顏寬恒（中國國民黨）。（編輯：陳仁華）1101230