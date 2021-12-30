台中立委補選政見交鋒 藍綠候選人都滿意表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市第2選區立委補選111年1月9日投票，台中市選舉委員會30日舉辦公辦電視政見辯論會，民進黨籍候選人林靜儀表示，第一次參加電視辯論，她覺得想表達的都有表達出來，感謝黨內很多專業夥伴給她很多支持與協助，自評80幾分應該是有。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中30日電）台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今天登場，會後民進黨籍候選人林靜儀與國民黨籍候選人顏寬恒，面對媒體提問評分自己的表現，2人都認為滿意。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，台中市選舉委員會今天在大屯有線電視公司舉辦「候選人公辦電視政見辯論會」直播錄影，台灣股票黨籍張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、林靜儀與顏寬恒等5名候選人，都到場參加。

備受矚目的林靜儀、顏寬恒正面交鋒，發表各自的政見。林靜儀說，立委要爭取民眾利益，非為私人利益找空隙；顏寬恒則主打「在地」，並指出推動家鄉建設為天職。

辯論會後，民進黨籍候選人林靜儀接受媒體聯訪時表示，對於第一次參加電視辯論，她覺得想表達的都有表達出來，感謝黨內很多專業夥伴，給她很多支持與協助，自評80幾分應該是有。她很遺憾在辯論場合大家應該基於事實，來讓民眾有參考的依據，但顏寬恒還是提供片面、不正確甚至扭曲事實的資訊。

對於顏寬恒的表現，林靜儀說，顏寬恒的幕僚應該有幫忙準備，只是很可惜，顏寬恒說的政策與過去做的事情，可能都是前台中市長林佳龍的政績，提出來的遠見其實看不太到，還拿錯假的資訊來攻擊，她覺得很遺憾。

至於顏寬恒認為林靜儀離開醫界很可惜，她回應表示，如果前立委陳柏惟沒有被罷免，可以好好地做，她當然不用來這邊參與選舉，如果國民黨可以提出好的候選人，可以為鄉親、國家政策做好的事情，她當然可以不用選舉，身為任何一個公民，都應該有責任來阻擋不正當的行為。

林靜儀指出，她的家族不會在台中市包工程，這是非常嚴格的一條線，多數立委都知道這個界線不能跨越，這是你在承擔民眾權責的時候，必須分清楚個人利益與國家利益不能重疊。

關於能源政策部分，顏寬恒接受媒體聯訪時重申立場，他表示，支持燃氣機組替換燃煤機組，但必須等量拆除。

媒體問，林靜儀批評顏寬恒錯將前瞻基礎建設當自己政績，顏寬恒表示，他擔任7年的立委，為地方爭取200多項的建設，每項建設都有連續性，包含南山截水溝、中科西南向聯外道路、溪尾大橋等，這些建設爭取的年限都比前瞻基礎建設還要久。

顏寬恒指出，前幾天立法院審議預算，民進黨卻將高達新台幣2兆多元人民的血汗錢，與攸關國土規劃的地制法逕付二讀，假設林靜儀當選立委，她就是成為立法院的投票機器，她能跟人民站在一起嗎？她能夠違背黨的命令嗎？這是台灣的民主危機。

問及此次政見發表會的表現，顏寬恒笑說，「都不錯」。（編輯：陳仁華）1101230

影片來源：臺中市選舉委員會