台中立委補選電視政見會 聚焦空污公托地方建設議題

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台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會30日登場，提問人聚焦選區在地需求，以及端正選風、互相看看候選人優點等議題。（圖取自臺中市選舉委員會YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中30日電）台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今天登場，提問人聚焦選區在地需求，以及端正選風、互相看看候選人優點等議題，由5名候選人輪番回應闡述理念。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，台中市選舉委員會今天在大屯有線電視公司舉辦「候選人公辦電視政見辯論會」直播錄影，台灣股票黨籍張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨籍林靜儀與國民黨籍顏寬恒5名候選人，傍晚5時30分後陸續報到。

辯論會第1階段讓候選人發表政見，第2階段則分別有2名發問人發問，再由5名候選人回答；其中中國地方自治學會理事長紀俊臣提問，選區內各區域有不同特色，最迫切需要中央資源的事項？

林靜儀表示，近年選區內人口增加，有公托與幼托的需求相當迫切，市府雖然加強規劃，但是多數都要到2022年之後才能完成，速度遠遠不如需求，她當選後會協調中央，完成公托設置，解決年輕爸媽的需求。

林靜儀說，大家都很關注空污狀況，原本台中火力發電廠想要增加兩個燃氣機組，但是地方政府延宕，必須要到2025、2026年才能完成，這是急需加速推動的議題。另外，選區有豐富文化資源，光復新村目前只完成第一期建置，她當選之後會要求中央政府，完成光復新村未來設置與重建的計畫，讓所有有心回到台中的年輕人能夠利用。

顏寬恒則表示，過去很多建設在他先前任內來不及開花結果，希望當選後能延續下去，其中教育政策，選區內各區必須新闢學校，解決學生跨區就學的問題，另外嬰幼兒托育政策，在全台都面臨資源不足的問題下，將加強推動公立托幼設施設置，改善新手爸媽經濟上與生育的考量。

林金連提出，地方產業需要中央支持、河川整治與環境改善等議題，需要中央關切。張烱春指出，交通建設與空氣污染問題，是選民重視的地方。李昇翰則提出，選區內的文化資源可以宣傳，以及立法院可遷到中部、公托等議題。

另外，第2名提問人中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡提問，台灣選舉風氣日趨敗壞、抹黑謾罵，如何端正選風為當務之急；是否可以看看競爭對手，提出可以學習的特色與榜樣？

林靜儀表示，顏寬恒比國民黨更有紮實的地方組織，是多數政黨沒有的機會與資源，這個特殊性沒有其他人可以相比，希望未來可以改變這個問題，讓選區有更公平的未來。她並肯定其他候選人發聲與提出主張。

顏寬恒指出，他從來沒有口出惡意，攻擊參與補選的候選人，但從他登記選舉之後，就遭受到媒體、政論節目與網軍無時無刻的攻擊，希望選舉的政黨，應該要適可而止；其他3名候選人看到他們用自己的方法，來堅持自己的理想，是最正向的事情。（編輯：陳仁華）1101230

影片來源：臺中市選舉委員會

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會30日登場，無黨籍候選人李昇翰最早抵達現場。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

台中市第2選區立委補選候選人公辦電視政見辯論會30日晚間登場，國民黨籍候選人顏寬恒（前）出席，面對媒體提問並未回應。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會30日登場，民進黨籍候選人林靜儀（前）出席，她表示，準備充分、有信心。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

台中市選委會30日晚間舉行第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見辯論會，無黨籍候選人林金連（前）出席。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日