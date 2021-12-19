女醫力挺林靜儀 呼應「溫柔堅定新中二」口號

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台中市第2選區立委補選參選人林靜儀（前右4）19日在烏日區競選總部召開「女醫挺靜儀 醫起來護台」記者會，近20名女醫師以實際行動出席支持，一起向中二選區鄉親推薦同樣擔任醫師的林靜儀。（林靜儀競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）醫界女醫師今天以實際行動支持民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，呼應林靜儀提出的「溫柔堅定新中二」競選口號，盼能護送林靜儀重返立法院為中二選區打拚。

近20名女醫師上午在林靜儀烏日區競選總部召開「女醫挺靜儀 醫起來護台」記者會，一起向中二選區鄉親推薦同樣擔任醫師的林靜儀，不僅有經驗，並具扎實政策論述和規劃能力，盼能在明年1月9日護送林靜儀重返立法院，為中二選區打造更優質的生活環境。

「女醫師民主連線」發起人之一的牙醫師嚴雯馨表示，在每個重要的關鍵時刻，林靜儀都會站出來為醫界發聲，在體制內用最迅速有效的方式參與醫療議題，因此這次林靜儀參選中二區立法委員，女醫師們一定要站出來力挺林靜儀，盼一起創造新中二。

台灣女醫師協會理事長賴瓊慧指出，過去兩人曾共赴瑞士日內瓦，在國際場合為台灣發聲，林靜儀具備論述清晰、思路敏捷、並能全力執行計畫的特質，今天女醫們齊聚，就是要展現支持林靜儀的決心。

民進黨婦女部主任許嘉恬指出，這段時間大家忙於在各地舉辦公投說明會，昨晚看到公投結果很欣慰，但在公投結果出爐不到12小時內就舉辦這個活動，便是希望台灣隊持續站出來，「民主不能斷、中二往前行」，呼籲中二選區鄉親明年1月9日票投林靜儀。

林靜儀強調，「選擇承擔，是為了讓這裡更自由」，台中市第二選區很特別，和大家過去習慣於「自由地表達意見」有很大的差別，這裡的支持者一旦為她助選就會被電話「關心」，參選除了實現參政理念，更要幫地方爭取正義和公平、爭取應有的自由，將中二選區的自由「撐出來」，希望可以一起創造新的政治文化。（編輯：黃世雅）1101219