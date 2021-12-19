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台中立委補選
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台中立委補選3/32

顏寬恒競選總部成立 提守護中二區政策三箭

2021/12/19 13:52（12/19 15:00 更新）
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台中市第2選區立委補選將於民國111年1月9日投票，國民黨立委補選參選人顏寬恒（左）19日在沙鹿區成立競選總部，大甲鎮瀾宮董事長、顏寬恒的父親顏清標（右）也到場站台。中央社記者郝雪卿攝 110年12月19日
台中市第2選區立委補選將於民國111年1月9日投票，國民黨立委補選參選人顏寬恒（左）19日在沙鹿區成立競選總部，大甲鎮瀾宮董事長、顏寬恒的父親顏清標（右）也到場站台。中央社記者郝雪卿攝 110年12月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）國民黨台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒今天成立競選總部，他發表聲明指出，在最後的21天，將展開「守護中二區」系列活動，並展開超過50場的掃街、站路口的行程。

台中市第二選區立委補選將於明年1月9日投票，顏寬恒今天在沙鹿區成立競選總部，國民黨主席朱立倫、無黨籍立委高金素梅及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都出席，顏寬恒在會中發表聲明，並接受媒體聯訪。

顏寬恒表示，將在最後的21天，展開「守護中二區 壯大山海屯」的系列活動，陸戰的層次，將展開超過50場的市場掃街、站路口，讓他面對面傾聽選區內，每個選民的心聲。

顏寬恒也提出將在未來推動「政策三箭」，包括「公托幼托」政策、針對中小企業違章工廠提出規劃藍圖、讓烏日高鐵特區成為海線屯區新都心等。

對於公投對中二選區選情的影響，顏寬恒表示，他對公投結果予以尊重，但相信選民的智慧，公投是對事，補選是選人，選賢與能，所以不是任何一個政黨可藉由意識型態的操作，來撕裂族群達到目的，他相信選民的智慧。

顏寬恒說，中二選區的鄉親要的不是政治惡鬥及口水，也不是政治操作及意識型態的對立，希望這次補選，所有鄉親能以選賢與能的方向，他相信選民智慧，期待不管哪一個政黨都不要藉由意識型態的操作及對立來影響這場選舉。（編輯：黃世雅）1101219

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