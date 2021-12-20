台灣基進提告選舉小物違規 顏寬恒：價格都查得到

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國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒（右）20日上午到烏日區明道花園城市場掃街，爭取選民支持。中央社記者趙麗妍攝 110年12月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒的競選小物洗衣精，遭疑成本超過選罷法規定，台灣基進黨今天提告，顏寬恒則說，成本都可查到，要將選舉遭抹黑的事情洗乾淨。

台灣基進黨今天前往台中地檢署按鈴提告，民進黨參選人林靜儀競選團隊執行總幹事李雨蓁接受媒體聯訪表示，近日接獲民眾陳情檢舉，家中收到上面印有顏寬恒照片的洗衣精，顏寬恒團隊涉嫌違反選罷法。

李雨蓁表示，選民是有智慧的，他們上網一查發現洗衣精市價40多元，是否有賄選嫌疑、事實，交由檢調認定，希望端正選風。

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台中立委補選明年1月9日登場。顏寬恒將展開「守護中二區 壯大山海屯」的系列活動，陸戰部分在超過50場的市場掃街、站路口。今天上午他到烏日區明道花園城市場掃街。

關於，顏寬恒選舉小物之一的洗衣精，遭疑超過法規規定的成本。顏寬恒接受媒體聯訪表示，成本才新台幣16、17元，都可以查得到，洗衣精只是選舉小物，起初還擔心沒人注意，但這段時間，支持者也頻遭對手抹黑，希望透過洗衣精把遭誣衊的事情洗乾淨。（編輯：謝雅竹）1101220