罷免案9日投票 林昶佐：守住中正萬華終止惡罷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄台北4日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。林昶佐今天說，希望惡意罷免能在這次投票終止，並回歸理性討論公共議題；守住這次，將讓台灣的民主制度更健全，盼不同世代的人的都能站出來投票。

台北市9日將進行第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案投票。林昶佐今天由民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員劉耀仁等人陪同，騎單車掃街。

林昶佐掃街前受訪表示，要爭取每張選票，許多人不知道9日就要投票，所以才騎單車掃街，希望不同世代的人都來投票。

由於投票日鄰近大學期末考，林昶佐也喊話，書平常就要唸，票一定要投，一起阻止惡意罷免。

對自己被台北市議員鍾小平稱為無恥政客，林昶佐說，鍾小平質疑他不為在地做事，但他任內有6198件服務案件，連國民黨資深里長都公開肯定他服務認真，已反駁「不做在地服務」的罷免理由。

林昶佐又說，鍾小平的議員資歷超過15年，應有豐富、紮實的在地服務經驗，想聽鍾小平分享、學習，卻被回以人身攻擊，怎麼理性討論罷免。

至於被指擔任二二八事件紀念基金會董事時出席率不高，林昶佐回應，15年前擔任董事，受邀時明白表示，因長期在國外，較難參與，但在基金會盛情下答應，雙方至今也有合作；且在立委任內，他率先提出政治檔案條例，因此受難者家屬也站出來反對罷免。

此外，有關被民進黨前台北市議員童仲彥指花新台幣4000萬買房，林昶佐說，這是換房子，但財產都依法申報，資料可以在監察院查到，不是秘密，不懂為何要以此做操作。

林飛帆則表示，許多人不知道9日是罷免投票日，因此把握最後幾天的機會宣傳，希望過去一年多的惡意罷免在9日畫下句點，留下好的政治文化與立委。

被問到是否引薦林昶佐加入民進黨，林飛帆說，這並非現在的關注焦點，林昶佐與在地里長、議員合作進行地方的建設，這在平常不易被看到，希望藉機讓外界認識，林昶佐紮實地進行地方服務，入不入黨不是討論重點。

談到如果這一仗打贏，民進黨是否會加速推出年底選舉的參選人，林飛帆指出，民進黨已成立2022年選舉對策委員會，相關討論都在進行中。

至於自己是否有機會參選，甚至挑戰「大新竹」選舉，林飛帆表示，目前沒有相關的討論與規畫。（編輯：康世人）1110104

無黨籍立委林昶佐（中）4日舉辦「破風前行，終結罷林，單車大掃街」活動，民進黨副祕書長林飛帆（左2）等出席相挺。中央社記者裴禛攝 111年1月4日

無黨籍立委林昶佐（前右2）4日舉辦「破風前行，終結罷林，單車大掃街」活動，民進黨副祕書長林飛帆（前右）及民進黨籍市議員等陪同出席，呼籲選民9日罷免案投下不同意。中央社記者裴禛攝 111年1月4日