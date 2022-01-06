台中立委補選前警破獲博弈網站 單月投注逾10億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市警察局刑警大隊6日宣布查獲一家科技公司涉嫌經營博弈網站，起出現金約960萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾新台幣10億元。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市第2選區立委補選前，中市警察局刑警大隊今天宣布查獲一家科技公司涉嫌經營博弈網站，分別在台中及台北等據點查獲集團50人，初步調查網站單月會員投注金額逾新台幣10億元。

台中市第2選區立委補選備受全國矚目，由於選情激烈，台中市警察局積極查辦各類賭博案件，以斬斷所有選舉賭盤可以依附的管道，市警局表示，自110年12月20日起至今，共查獲各類賭博案69件229人，但尚無發現有經營選舉賭盤情事。

市警局今天在記者會中指出，日前蒐證掌握台中地區一家科技公司所經營的博弈網站，經報請台中地檢署指揮偵辦，由於這家公司據點分布於台中及北部，因此，同時報請台北及士林地檢署指揮偵辦。

警方表示，5日動員上百名警力，針對這家公司分設於台中及北部等地區的商辦大樓及民宅華廈等同步進行搜索，將博弈集團分散各地的據點，從網站開發、系統維運、推廣客服、金流水房等部門進行查緝。

警方指出，結果共計查獲公司幹部及員工50人，並查扣電腦主機、螢幕、手機、伺服器、監視器主機及公司帳冊等，還起出現金約960萬元等贓證物，初步檢視此博弈集團網站單月會員投注金額逾10億元，經營賭博項目包括各式運動賽事、彩票及其他博弈下注遊戲等。（編輯：卞金峰）1110106