台中立委補選選前之夜顏寬恒打溫馨牌 林靜儀造勢府院三巨頭站台

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台中立委補選9日投票，民進黨候選人林靜儀（左）與國民黨候選人顏寬恒（右）將舉辦選前之夜活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中立委補選選前之夜，國民黨候選人顏寬恒選定沙鹿區三角公園舉辦，和鄉親報告選舉心路歷程，主打溫馨路線；民進黨候選人林靜儀將有府院三巨頭站台，呼籲遊子返鄉投票。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。1月8日選前之夜，民進黨選在烏日區的日出廣場舉辦，林靜儀競選總部表示，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將出席站台，呼喚外地遊子返鄉投票，現場眾人也將點亮希望的光，讓自由的花綻放。

顏寬恒則和2013年補選時一樣，選擇沙鹿區三角公園作為選前之夜的場地。他今天接受媒體聯訪指出，最後一晚會以彩虹步行方式到三角公園，接著，跟鄉親報告選舉來的心路歷程，詳述爭取的地方建設，希望得到在地選民支持，走溫馨路線。

南屯招待所涉占公保地、沙鹿豪宅涉及保護地風波後，近日又傳出沙鹿山腳黃昏市場疑似違建。顏寬恒今天下午到市場為攤商打氣。顏寬恒接受媒體聯訪表示，政治上為了打壓他，竟牽扯基層民眾，讓攤商們憂心忡忡，擔心農曆年都過不了，基層百姓為了生活，做些小生意，對手卻為了操作選舉，要把他們賴以為生的市場也摧毀嗎？

山腳黃昏市場自治會長林成龍指出，市場內20多名攤販，人心惶惶，憂心農曆過年快到了，要是市場被拆除怎麼辦，大家都經營7年了，當初起造人是顏寬恒，但是實質上是自己興建的，再找攤商來營運。（編輯：黃世雅）1110106

位於台中沙鹿的山腳黃昏市場（圖）遭爆涉及違建，國民黨立委補選候選人顏寬恒表示，空地租給在地的社會底層辛苦勞工，依照法規申請搭建、營運，他們只是要做生意養家活口，「要政治追殺我，連這些人都不放過嗎？」（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月6日