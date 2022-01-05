更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
中捷通車
新聞專題
中捷通車2/67

中捷藍線增設正英站 市府：納民眾意見通盤考量

2022/1/5 18:42（1/5 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市捷運藍線新增B8正英站。（圖取自台中市交通局網頁traffic.taichung.gov.tw）
台中市捷運藍線新增B8正英站。（圖取自台中市交通局網頁traffic.taichung.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，台中市政府今天表示，全案經舉辦公聽會將民眾意見納入規劃參考，並通盤考量專業評估後調整，並非單一議員建議即可調整。

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，前台中市長林佳龍今天表示，正英站附近就有超過50筆，國民黨籍台中市第2選區立委候選人顏寬恒家族的土地，且路線變更「可能涉及到官商勾結、權錢交易」，呼籲司法單位積極調查。

台中市政府今天發布新聞稿指出，台中捷運藍線辦理過程皆依大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，自民國99年可行性研究啟動後，經歷任市長努力下，於107年獲行政院核定時，規劃捷運路廊全長26.2公里，自台中港西起行經台灣大道，沿線共設置18座車站，包括9座高架車站、9座地下車站。

為傾聽民意，台中市政府交通局109年7月至捷運沿線周邊沙鹿、西屯及中區各自舉行「台中捷運藍線綜合規劃公聽會」。

交通局指出，3場公聽會中，不分藍綠議員、里長及民眾意見多表達希望於正英路設站，交通局收集多方意見後調整整體站位，規劃將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，並擴大捷運服務範圍。

交通局長葉昭甫表示，公聽會後將民眾意見納入規劃參考，後續議會提案與質詢多有反應正英站的設站必要性，交通局於完成公聽會及收集多方意見後，與顧問公司逐一探討外界各方建議，在整體站位上進行調整。

葉昭甫說明，因原本可行性研究近正英路所規劃預留的B4站，周邊倉儲物流開發皆無任何計畫，且現況及未來均無使用需求，經通盤考量地區整體發展、外圍人口分布、捷運站距及大眾捷運服務公益性，且當地交通進出主要仰賴英才路、正英路2條聯外道路連接台灣大道，規劃將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站。

他說，正英站除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，擴大捷運服務範圍，未來可利用車站旁停車場用地配合接駁轉乘策略，有助於提升沙鹿地區上萬人口的大眾運輸服務及大眾運量培養。

交通局補充，將原預留B4站北移至正英路設站，是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整。

交通局指出，綜合規劃相關內容皆有邀集專家學者及府內各單位進行審查，透過專業評估並精進修正調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，市府會配合中央的審查進度，積極力求早日核定綜合規劃，以實現台中市的第2條捷運。（編輯：黃世雅）1110105

前台中市長林佳龍任內規劃的台中捷運藍線共15站。（圖取自facebook.com/forpeople）
前台中市長林佳龍任內規劃的台中捷運藍線共15站。（圖取自facebook.com/forpeople）
延伸閱讀
捷運藍線新設正英站近顏寬恒住家 市府：依專業規劃中捷藍線增設正英站 林佳龍：可能涉官商勾結中捷藍線增設正英站惹議 顏寬恒：在地需求考量中捷通車新紀元／中捷綠線擬延伸大坑彰化 台中軌道路網未來規畫一次看[影]中捷藍線增設正英站惹議 盧秀燕：選舉議題不談
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀