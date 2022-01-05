中捷藍線增設正英站 市府：納民眾意見通盤考量

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，台中市政府今天表示，全案經舉辦公聽會將民眾意見納入規劃參考，並通盤考量專業評估後調整，並非單一議員建議即可調整。

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，前台中市長林佳龍今天表示，正英站附近就有超過50筆，國民黨籍台中市第2選區立委候選人顏寬恒家族的土地，且路線變更「可能涉及到官商勾結、權錢交易」，呼籲司法單位積極調查。

台中市政府今天發布新聞稿指出，台中捷運藍線辦理過程皆依大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點辦理，自民國99年可行性研究啟動後，經歷任市長努力下，於107年獲行政院核定時，規劃捷運路廊全長26.2公里，自台中港西起行經台灣大道，沿線共設置18座車站，包括9座高架車站、9座地下車站。

為傾聽民意，台中市政府交通局109年7月至捷運沿線周邊沙鹿、西屯及中區各自舉行「台中捷運藍線綜合規劃公聽會」。

交通局指出，3場公聽會中，不分藍綠議員、里長及民眾意見多表達希望於正英路設站，交通局收集多方意見後調整整體站位，規劃將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，並擴大捷運服務範圍。

交通局長葉昭甫表示，公聽會後將民眾意見納入規劃參考，後續議會提案與質詢多有反應正英站的設站必要性，交通局於完成公聽會及收集多方意見後，與顧問公司逐一探討外界各方建議，在整體站位上進行調整。

葉昭甫說明，因原本可行性研究近正英路所規劃預留的B4站，周邊倉儲物流開發皆無任何計畫，且現況及未來均無使用需求，經通盤考量地區整體發展、外圍人口分布、捷運站距及大眾捷運服務公益性，且當地交通進出主要仰賴英才路、正英路2條聯外道路連接台灣大道，規劃將原預留站B4北移至正英路口設一般高架站。

他說，正英站除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，擴大捷運服務範圍，未來可利用車站旁停車場用地配合接駁轉乘策略，有助於提升沙鹿地區上萬人口的大眾運輸服務及大眾運量培養。

交通局補充，將原預留B4站北移至正英路設站，是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整。

交通局指出，綜合規劃相關內容皆有邀集專家學者及府內各單位進行審查，透過專業評估並精進修正調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，市府會配合中央的審查進度，積極力求早日核定綜合規劃，以實現台中市的第2條捷運。（編輯：黃世雅）1110105