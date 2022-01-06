中捷藍線增設正英站惹議 盧秀燕：選舉議題不談

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台中市長盧秀燕（前中）6日出席國光路地下道填平工程完工祈福典禮，會後接受媒體聯訪，被問到有關捷運藍線的問題時，只回應「選舉議題不談」。中央社記者郝雪卿攝 111年1月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府規劃捷運藍線增設正英站，被披露國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族附近有土地。對此，市長盧秀燕今天出席國光路地下道填平工程完工祈福典禮，僅回應「選舉議題不談」。

台中市立委補選進入倒數階段，顏寬恒家族陸續被披露南屯招待所有違建及占用國有地，還有位於龍井及沙鹿交界的豪宅也有違建及占用國有地，國產署前往會勘時，台中市政府未派員出席會勘；另外，市府規劃的台中捷運藍線增設正英站，則被前交通部長林佳龍質疑附近究竟有多少顏家的土地。

而台中市長盧秀燕臉書最近的一篇貼文，是4日發布的「處世無畏、和平共存，秀燕收到了今年的第一個紅包，是佛光山星雲大師贈送的祝福，這樣的福氣秀燕想與所有的市民朋友們分享，祈願新的一年大家都能平安健康、一切順利！」

這篇貼文也引來逾1500多網友留言，其中不少留言提出質疑，例如「台中市現在到底是盧市長還是顏市長？」還有「最近對顏的不作為，太失望了」等，但也有多則貼文是為盧秀燕加油，祝福盧秀燕平安、健康、順利等。

盧秀燕今天出席國光路地下道填平工程完工祈福典禮，會後接受媒體聯訪，被問到有關捷運藍線的問題時，只回應「選舉議題不談」。（編輯：黃世雅）1110106