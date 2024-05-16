立院初審海關進口稅則 履行對馬紹爾關稅減讓承諾

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院財政委員會今天審查通過海關進口稅則部分稅則修正草案，原產自馬紹爾的農業及工業產品計稅則3043項，第2欄關稅稅率修正至免稅，履行台馬經濟合作協定台方關稅減讓承諾。

行政院會3月28日通過財政部擬具海關進口稅則部分稅則修正草案，修正重點包括履行台馬（馬紹爾）經濟合作協定台方關稅減讓承諾、符合世界貿易組織（WTO）相關規範及配合政府組織改造，函請立法院審議。

中華民國（台灣）與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定於2019年10月25日簽署，雙方於2022年10月5日完成該協定附件的降稅清單換文程序。

立法院財政委員會今天審查通過海關進口稅則部分稅則修正草案，為執行台方關稅減讓承諾，原產自馬紹爾的農業及工業產品計稅則3043項，第2欄關稅稅率修正至免稅。

財政部評估，修正效益可深化台馬雙邊經貿關係，有助台灣經營太平洋地區經貿及合作關係，彰顯台灣遵守WTO規範及減讓的承諾。

農業部指出，台灣2021年自馬紹爾進口農產品5.1萬美元、2022年進口農產品9000美元、2023年無相關農產品進口紀錄，整體而言對台灣農產品市場影響有限。

國民黨立委顏寬恒說，接軌國際、邦交國，有助農產品外銷與深化經貿合作，這些都是好事。

另外，依據WTO秘書處對台灣貿易政策檢討報告及國際商品統一分類制度（HS）2017年版關稅減讓彙總表的檢核報告，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等7項貨品稅則，現行稅率仍超過入會承諾稅率。

立法院財政委員會今天審查海關進口稅則部分稅則修正草案時，為符合WTO相關規範，並參據產業主管機關經濟部及農業部意見，修正該等貨品第1欄國定稅率，通過將上述貨品關稅稅率修正至約束稅率（Bound Rate，即會員承諾的產品關稅上限）。

財政委員會審查草案時，也配合行政院組織改造的機關名稱變更，修正18項增註規定的核發證明文件機關名稱；另稅則第87章增註20施行期限屆滿，無繼續必要，予以刪除。

海關進口稅則部分稅則修正草案後續將提報立法院會討論，院會討論前，不須由黨團協商。（編輯：楊蘭軒）1130516