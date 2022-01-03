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捷運藍線新設正英站近顏寬恒住家 市府：依專業規劃

2022/1/3 16:32（1/3 19:10 更新）
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台中市捷運藍線變更設計，且距離台中立委補選候選人顏寬恒（圖）的住家近，台中市政府3日回應，新增「正英站」依據專業規劃。（中央社檔案照片）
台中市捷運藍線變更設計，且距離台中立委補選候選人顏寬恒（圖）的住家近，台中市政府3日回應，新增「正英站」依據專業規劃。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市捷運藍線變更設計，前台中市長林佳龍質疑預算增加又鄰近保護區，且距離台中立委補選候選人顏寬恒的住家近，台中市政府今天回應，新增「正英站」依據專業規劃。

台中市捷運藍線新增「正英站」，林佳龍今天出席「監票 催票總動員 正義一定贏」記者會，會後，他接受媒體聯訪表示，他時任台中市長時，捷運藍線已進行可行性評估，詢問過地方意見，卻在市長換人後，又變動規劃路線、站位。

他指出，變更路線、站位導致預算增加，「正英站」距離「弘光科大站」不到800公尺，加上周邊有保護區，為何要放棄坪頂站改設正英站；而且正英站距離國民黨台中立委補選候選人顏寬恒的住家、服務處近，質疑顏家還有多少土地在正英站附近。

台中市捷運藍線新增B8正英站。（圖取自台中市交通局網頁traffic.taichung.gov.tw）
台中市捷運藍線新增B8正英站。（圖取自台中市交通局網頁traffic.taichung.gov.tw）
前台中市長林佳龍任內規劃的台中捷運藍線共15站。（圖取自facebook.com/forpeople）
前台中市長林佳龍任內規劃的台中捷運藍線共15站。（圖取自facebook.com/forpeople）

林佳龍說，重大公共工程可以因人設事，在這麼短的時間內，違反專家學者意見以及環評的條件進行變更；而且此站設置為何並非由市府宣布，而是在台中市議會副議長顏莉敏的臉書（Facebook）公布。

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台中市政府透過新聞稿回應，捷運藍線從可行性研究核定後到綜合規劃，考量到工程實際施作及經費合理性，在可行性核定方案基礎下，依照審查委員意見與專家學者的建議進行微調，精進過程中減少轉彎段，同時代表減少土地徵收拆遷民宅，落實土地正義。

交通局指出，正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段。（編輯：陳仁華）1110103

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