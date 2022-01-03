親子活動老虎裝穿反 顏寬恒：沒想到大人更開心

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市第2選區立委補選國民黨候選人顏寬恒舉辦親子活動時「老虎裝」穿反引熱議，他今天笑說，本要讓小孩開心，沒想到大人更開心。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。顏寬恒昨天舉辦親子活動時，特別穿上「老虎裝」與小孩互動，但他上台後被發現「老虎裝」穿反了，引發網友熱議「老虎尾巴跑去哪裡了」。

顏寬恒今天在龍井進行車隊掃街，行前他接受媒體聯訪時表示，參加親子活動穿上「老虎裝」，本以為小孩會很開心，上台後發現大人更開心，自己後來也發現「老虎裝」穿反了，新年的親子活動，大家「歡喜就好（台語：開心）」。

媒體提問，對於台中捷運藍線改變規劃新增「正英站」遭質疑顏家在附近有土地的看法。

對此，顏寬恒表示，前台中市長林佳龍任內未規劃好，台中市長盧秀燕做了完善規劃。「正英站」考量在地需求，所有藍綠議員及里長開了很多次公聽會，集所有努力才達成決議，對地方有很大的進步發展，完成地方民眾的心願、請求。

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選戰倒數，顏寬恒與國民黨立委江啟臣今天兵分兩路，各自展開車隊掃街。顏寬恒表示，對手有府、院高官相挺，搭專機、大陣仗的站台，花的都是百姓納稅錢，他只有鄉親及立法院好友相挺。

媒體提問，前高雄市長韓國瑜是否會站台相挺。顏寬恒回答，這場選舉是在地對抗外來，深耕對抗空降，如果他勝選代表選區民眾的勝利，所有力量來自所有鄉親。選戰至今，他遭遇抹黑、造謠等，鄉親是支持他的力量，他會堅決往前走。（編輯：戴光育）1110103