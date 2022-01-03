顏寬恒家族南屯招待所占用國有地 國產署提吿要求拆屋還地

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針對國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族的南屯招待所，國產署中區分署3日前往勘查，確認有2筆國有土地被占用。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月3日

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（中央社記者郝雪卿、王承中、葉素萍台中3日電）針對國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族的南屯招待所，國產署中區分署長趙子賢今天表示，確認占用2筆國有地，將委託律師向法院訴請拆屋還地，並提告占用人。

顏寬恒家族位於台中市南屯區的招待所，除被揭發部分建物是違建，日前又被披露占用2筆國有土地，財政部國有財產署中區分署長趙子賢今天帶隊前往勘查，確認有2筆國有土地被占用，且依規定也不能現況標租。

趙子賢接受媒體聯訪時表示，初步調閱航照圖發現建物是民國104年後才蓋起來的，依照規定不能現況標租，會將標租案註銷，後續並會訴請法院拆屋還地，同時竊占國有地部分也會移請地檢署依法偵辦。

趙子賢指出，今天勘查也發現，占用國有地面積約130平方公尺，後面的磚造房子有3/4範圍要拆除，但占用國有地的建物還未拆，將委託律師向法院訴請拆屋還地。至於涉及刑事竊占部分，也會請法官依法偵辦，並針對占用人提告。

趙子賢強調，拆屋還地部分會透過訴訟程序，雖然占用人說還要2週時間才能拆除，圍籬圍起來的範圍會拆除，但後續還是會依照法律程序進行，等占用人拆完後通知再過來勘查，需回復到泥土地狀態，而建物拆除後的水泥地，原則可以留著。

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此外，國民黨文傳會副主委林家興上午召開記者會表示，民進黨立委劉世芳在立法院直接表明「政治偵辦是針對顏家的」，是否示意指揮檢調政治偵辦顏家，法務部長蔡清祥是否受到民進黨壓力追殺顏家，應出面說明。民進黨發言人周江杰回應，請國民黨不要斷章取義，只要還原當天議程就可以看出國民黨意圖用立委職權影響司法檢調。

劉世芳在臉書公布當天的發言逐字內容及影片，她說，對於這種毫無道理的斷章取義，除了感到遺憾，更希望國民黨不要屢次用委員會議程噴政治口水，不僅違背選民託付，更是浪費社會資源。（編輯：謝雅竹）1110103