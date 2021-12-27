顏寬恒千坪莊園被控違建 沙鹿及龍井區公所現勘

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）繼台中南屯公保地招待所違建後，國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒再被爆位於沙鹿及龍井交界的千坪莊園有違建，龍井區公所25日現勘，沙鹿區公所今天也前往現勘，將回報都發局後續處理。

繼顏寬恒家族的南屯公保地招待所被披露部分違建，目前正拆除中，接著又被爆料位於沙鹿與龍井交界國有地上的千坪莊園疑有違建。

顏寬恒下午在沙鹿區競選總部舉辦記者會發表「公托公幼政策」，會中接受媒體聯訪時指出，民進黨動用國家公權力、檢調機關、公務機關對在野黨參選人政治偵查。

顏寬恒指出，一切建築物都是委託專業建築師及評鑑單位，按照法律規範來申辦，是不是有違章，不是他說了算、不是媒體說了算，也不是民進黨說了算，都按照專業、主管機關來進行核定。

顏寬恒並懷疑，國產署到底是主動提供資料給爆料者，還是爆料者事後向國產署要求提供資料；他也得到資訊，財政部向國有財產署下達指令，另選區內也指派16名檢察官進駐第2選區，就是要盯住顏寬恒。

對於顏寬恒指稱有16名檢察官進駐盯住他，台中地檢署則發布聲明稿表示，地檢署自月9日起，全天候24 小時由值班人員受理賄選檢舉，每日並由1位（主任）檢察官進行選舉查察值班，受理當日選舉案件偵辦，於投票當日及之前，並由主任檢察官進駐各分局，以展現地檢署積極查賄決心。

地檢署指出，地檢署嚴查賄選，並無政治考量，一切依法偵辦，確保公正選舉，並非針對特定候選人而為，對於「二選區也指派16位檢察官進駐，要看住他」一事，絕非事實。

民進黨同選區參選人林靜儀則說，她不曉得有多少檢察官來這裡，由於地方過去對選情就有很多疑慮，例如賄選傳聞，也有民眾去投票過程中會被相關人在外面算多少人來投票及投票率，甚至特別請客飲宴，如果這段時間有檢察官來這裡實際查察，她覺得對中二選區選民選情疑慮的解除是好的。

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對於顏寬恒的千坪莊園是否違建一事，台中市都市發展局表示，依規定程序已於24日函請沙鹿區公所及龍井區公所依規查報，目前由區公所查報中，將待區公所查報後，都發局將依規辦理。

龍井區公所與沙鹿區公所接獲都發局公文後，龍井區公所於25日前往現勘，而沙鹿區公所也在今天中午到現場勘查，沙鹿區公所主秘楊明坤表示，今天只在建築物外圍勘查，沒有進去，查報結果將回報給都發局，由都發局依規進行處置。（編輯：陳仁華）1101227