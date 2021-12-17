顏家招待所違建拆除進度 顏寬恒：動工後從未停滯

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒家族招待所部分違建，外界質疑拆除進度緩慢。顏寬恒今天表示，拆除工作自動工後從未停滯，依照專業工班安全考量進行。

台中市立委補選明年1月9日投票。顏寬恒今天上午到沙鹿菜市場掃街拜票，會後，他接受媒體聯訪，關於顏家位於南屯區公保地招待所拆除作業速度，顏寬恒表示，拆除作業自啟動後，都持續在拆，一切按照專業工班安全考量，依照流程作業。

他強調，拆除進度從未停滯過，都是依照稽核單位與工程單位的要求，在安全範圍內進行拆除，如有任何其他疑問或問題，歡迎提出檢舉。

媒體問，4大公投明天投票，國民黨主席朱立倫今天南下車隊掃街，顏寬恒表示，朱立倫對補選常常表達關心，但因公投、補選同時進行，各自安排各自行程，全力衝刺。

顏寬恒指出，台中火力發電廠燃煤議題是中部各縣市，尤其是台中第2選區的民眾長久的夢魘，因政府錯誤、荒腔走板的能源政策，卻要中部鄉親用肺發電，絕對不接受，在地的鄉親也不同意中火再增加燃煤。

他呼籲，台中第2選區的民眾，明天一定要出來投票，為了捍衛環境、食安、民主，所有的民眾也都應該出來投票。

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顏寬恒日前召開記者會指出，7政論節目對他抹黑、造謠，播放內容違反比例原則，國家通訊傳播委員會（NCC）卻不告不理，他呼籲1人1信檢舉。

顏寬恒指出，在他呼籲前已有許多檢舉函向NCC告發，但NCC卻無作為，事後，7個政論節目仍不斷抹黑、造謠，甚至拿20多年前已經審查終結、定讞判刑而且與他不相關的案件，卻都強加在他的身上。顏寬恒痛批，政論節目都變成考古台、戲劇台。（編輯：黃世雅）1101217