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台中立委補選
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台中立委補選7/64

選前之夜不站台 朱立倫批對手只顧選情

2022/1/8 18:47（1/8 19:11 更新）
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台中市第2選區立委補選9日即將投票，國民黨主席朱立倫（2排右深藍衣者）8日下午到黨籍候選人顏寬恒競選總部，為總部志工加油打氣，受到熱烈歡迎。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
台中市第2選區立委補選9日即將投票，國民黨主席朱立倫（2排右深藍衣者）8日下午到黨籍候選人顏寬恒競選總部，為總部志工加油打氣，受到熱烈歡迎。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
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（中央社記者趙麗妍、劉冠廷台中8日電）台中立委補選選前之夜，國民黨主席朱立倫下午到候選人顏寬恒競選總部，他表示，竟用一切辦法攻擊候選人及其家族，台灣人不會接受惡質選風，並痛批民進黨只顧選情、不顧疫情。

台中市第2選區立委補選明天投票，選前之夜前夕，朱立倫到台中各地幫忙拉票，晚間5時30分他來到顏寬恒競選總部，為總部志工加油打氣，但顏寬恒人在外處跑行程，雙方未會面，這是他第4度公開為顏寬恒輔選。

朱立倫接受媒體聯訪表示，他不會出席選前之夜，要把舞台留給中2選區的選民，讓選民成為真正的主人，他也呼籲支持者持續打電話為顏寬恒拉票。

朱立倫到醫院探視顏寬恒的父親顏清標，他說，顏清標目前身體仍虛弱，「怎麼會這樣欺負人」，不但修理人家的爸爸、媽媽、阿公，就連祖墳都不放過，實在太超過、太過分，選舉怎可這樣惡質。

朱立倫說，已經安慰顏清標要保重身體、放寬心，不要痛心、難過，他相信台灣人是善良的、有正義感，不會接受這樣惡質的選風，惡意的攻擊、造謠、抹黑，盡一切辦法去攻擊候選人以及整個家族。

黨內人士向中央社記者表示，朱立倫上午都在台中拜會地方人士，為顏寬恒懇託、拉票，同時也去探視住院的顏清標；下午會到競選總部，是要向剛結束掃街的車隊與工作人員致意，以及向顏寬恒加油打氣。

據了解，顏家此補選策略，就是極力避免將選戰帶入藍綠對決局勢，盼能壓低投票率，以組織動員拚勝負；因此，日前規劃選前之夜活動時，僅邀請地方政治人物以及顏寬恒在立院的戰友參加，而朱立倫也選擇將舞台留給地方民眾，不出席造勢晚會。

民進黨候選人林靜儀今天在烏日區日出廣場舉辦選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德將站台，而行政院長蘇貞昌則因防疫會議取消出席。朱立倫也痛批民進黨只顧選情，不顧北台灣疫情嚴峻，忽略民眾的安全以及健康。（編輯：黃世雅）1110108

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