徒步前往選前之夜場地 顏寬恒：從在地出發

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台中市第2選區立委補選投票在即，國民黨籍候選人顏寬恒（前左2）8日晚間在支持者簇擁下，步行前往選前之夜活動會場。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中立委補選，國民黨候選人顏寬恒選在沙鹿區三角公園舉辦選前之夜，他表示，以往重要選舉都會選在三角公園舉辦晚會，今天以徒步方式前往，一步一腳印，象徵從在地出發。

台中市第2選區立委補選明天投票，顏寬恒上午在烏日區車隊掃街，之後回防沙鹿區，晚間6時他和支持者從向上路競選總部徒步拜票，沿著向上路、屏西路、鎮南路、四平街前往選前之夜會場，沿途更設置5個集合點邀請支持者加入。

2013年，顏寬恒代父出征參加立委補選時，選前之夜也是選在三角公園。顏寬恒接受媒體聯訪表示，以往選舉都會在三角公園舉辦晚會，今天以徒步方式前往，一步一腳印，象徵從在地出發，結合在地的支持者以及讓支持者都能參與，為了海線屯區未來發展，大家一起努力。

在顏寬恒抵達競選總部前20分鐘，國民黨主席朱立倫抵達競選總部，雙方並未碰面。顏寬恒表示，事先不知道朱立倫要前來，但他相信集合大家的幫忙協助，可獲得勝選。

選前3天，顏寬恒的父親顏清標因母親墳墓問題，血壓飆高急診住院，晚間是否能登台為兒子助選，備受關注，市長盧秀燕是否會出席力挺，也被視為「神秘嘉賓」人選之一。（編輯：黃世雅）1110108