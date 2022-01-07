為林靜儀站台 賴副總統：政治人物不應謀取私利

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台中市第2選區立委補選進入倒數，民進黨籍候選人林靜儀（右2）7日晚間在大肚區舉辦造勢晚會，副總統賴清德（左2）到場站台。中央社記者蘇木春攝 111年1月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市第2選區立委補選進入倒數，民進黨籍候選人林靜儀今晚在大肚區舉辦造勢晚會，副總統賴清德到場站台，他表示，政治人物不應該謀取私利，呼籲用選票支持林靜儀。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，選戰進入倒數，林靜儀今天晚間在大肚區追分夜市舉辦造勢晚會，賴副總統、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、經濟部長王美花，與民進黨籍立委羅美玲、陳素月、柯建銘等人都到場站台。

賴副總統致詞時表示，他要先感謝大家在公投時站出來，今天晚間天氣這麼冷，也願意站出來支持林靜儀。他認為，反對國民黨籍候選人顏寬恒是有道理的，要做政治人物，不應該謀取私利，顏家家財萬貫，土地6、70筆，侵占國家土地還蓋違建，顏家參與政治，不是為了人民，而是為了家族利益。

賴副總統說，過去台灣在民主化的過程當中，黑道的勢力進入政治，去謀取私利、影響社會風氣，他懇求鄉親站出來，一起維護社會的公平與正義。他要奉勸顏家，已經家財萬貫、土地快要上萬坪，已經夠了，不要再勉強下去了。

賴副總統提到，立委對國家未來發展來說很重要，應該要支持林靜儀，林靜儀心中沒有害怕，因為心裡有民眾與中二選區未來發展，還心繫整個國家未來，中二選區改變的時機已經到了，有勇氣改變，才能夠得到幸福的未來。

提到中二選區的未來發展，賴副總統指出，當地的條件沒有比別的選區差，有台中港、風力發電發展基地、機場等，條件沒有比別人差，但是現在的發展卻不能跟別人比。

賴副總統說，顏家過去不是沒有鄉親支持、給機會，但是他們的心沒放在人民與地方上，卻放在自身的利益，呼籲大家一定要出來投票，用選票支持有專業與使命感的林靜儀，改變中二選區的未來。

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提到近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，賴副總統表示，全世界疫情嚴重，台灣因為人民團結支持政府，台灣的疫情跟其他國家比較相對安全，但新的挑戰已經來了，除了團結防疫，還要把有醫療經驗的林靜儀送入立法院，需要她延續支持前立委陳柏惟未完成的政策，守護國家安全。

林靜儀表示，這幾天在掃街拜票，很多地方鄉親給她加油打氣，這就是人民的力量與希望，人民希望用民主的制度，選出一個真的為地方打拚的人，但對手顏寬恒只為家族利益，現在就要用選票來改變，希望大家一起出來投票，改變地方、創造歷史。（編輯：謝雅竹）1110107