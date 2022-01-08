蔡總統選前之夜力挺林靜儀 籲用選票改革家族政治

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總統蔡英文（前左3）8日晚間南下台中，出席民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（前左2）選前之夜活動，與林靜儀、競總主委林佳龍（前左）、前台灣基進立委陳柏惟（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右）攜手，籲請選民全力支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市第2選區立委補選明天投票，總統蔡英文今天在民進黨候選人 林靜儀 林靜儀小檔案 生日：1974年2月12日

出生地：南投縣

學歷：中山醫學大學醫學研究所博士

經歷：

第9屆立法委員

民進黨中央黨部國際部主任

中山醫大附設醫院產科主任

行政院婦權會委員 看更多 關閉 選前之夜晚會中表示，林靜儀用心服務在地人就是在地人，明天用選票改革地方的家族政治及派系政治。

台中市第2選區立委補選明天投票，總統暨民主進步黨主席蔡英文晚上偕同副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、立委張廖萬堅、何欣純、莊競程及台中市的地方黨公職，到台中市烏日區參加「勇敢挺靜儀！正義一定贏！」選前之夜，為黨籍立委候選人林靜儀站台。

蔡總統表示，因國內本土疫情變化，她今天下午到疫情指揮中心聽取簡報，這個月底就是除夕，大家回國過年，境外移入的風險也會提高，已打完第2劑疫苗的民眾要趕快去打第3劑「打好打滿」，打疫苗讓自己身體的保護力更強，讓台灣的群體保護力更強，面對疫情的變化，政府已經成立桃園機場前進指揮所，跟桃園市政府密切配合，展開一連串的措施，來防堵疫情。

蔡總統說，不只有疫情，現在的台灣還面臨很多挑戰，經濟要轉型、能源要轉型，也要因應氣候變遷帶來的挑戰，更不用說台灣的外部威脅，每天都存在。此時此刻最需要的是國家社會的穩定，才可以全心全意、團結來面對挑戰。

蔡總統呼籲烏日、還有沙鹿、霧峰、大肚、龍井的鄉親，大家手上都握有關鍵的選票，明天都去投票，投給林靜儀，告訴那些想為了自己的政治計算，而發動罷免的人，不要台灣亂下去，台灣要團結、要更有力的來面對挑戰。

蔡總統表示，看過林靜儀的專訪還有寫的2本書，不管是當醫生或當立委都盡心盡力，卻被批評是空降、不溫柔，但她要說，用心為在地服務，才是真正的在地；溫柔無關說話大小聲。溫柔是有一顆柔軟的心、照顧他人的心。

蔡總統請大家明天要用手中選票，來改變地方上的家族政治、派系政治。大家不能容忍長期把持國會席次的地方派系，不但在國會很少有表現，還借勢介入地方利益。「我們不能容許，我們不能忍受，大家說對不對？」

蔡總統最後強調，支持林靜儀的人越多，正義的力量就越大，終結惡罷，讓台灣不要再亂下去，大家「團結挺靜儀，正義一定贏」。（編輯：黃世雅）1110108

民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀8日晚間舉辦選前之夜造勢晚會，台下民眾專注聆聽台上助選演說，以行動表達對林靜儀的支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

台中市第2選區立委補選9日投票，民進黨籍候選人林靜儀8日舉辦選前之夜造勢晚會，全力催票，現場有民眾高舉自製標語看板支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

台中市第2選區立委補選9日投開票，民進黨籍候選人林靜儀8日舉辦選前之夜造勢活動全力催票，現場大批民眾參與相挺，揮舞旗幟表達熱情支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

投票前夕，民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀8日晚間舉辦選前之夜造勢活動，現場湧入大批民眾熱情支持，場面熱絡。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

台中市第2選區立委補選9日將投票，民進黨籍候選人林靜儀8日舉辦選前之夜造勢晚會，大批民眾熱情到場支持，台下旗海飄揚。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

民進黨籍台中市第2選區立委候選人林靜儀（前左6）8日晚間舉辦選前之夜造勢活動，總統蔡英文（前左7）及前台灣基進立委陳柏惟（前左8）皆現身相挺，呼籲選民支持，台下熱情旗海飄揚。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（中左）8日舉辦選前之夜造勢晚會，會中與前台灣基進立委陳柏惟（中右）、民進黨台中市議員陳世凱（前中）相擁致意。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀選前之夜晚會8日舉行，林靜儀競總主委林佳龍（圖）出席與會，呼籲選民9日務必用選票支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

台中第2選區立委補選投票在即，副總統賴清德（前中）8日晚間南下台中參加民進黨籍候選人林靜儀（前右2）選前之夜活動，眾人高舉雙手，籲請鄉親全力支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

台中市第2選區立委補選投票前夕，民進黨籍候選人林靜儀8日舉辦選前之夜活動，參與民眾熱情比出4號手勢，表達對林靜儀的支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀8日晚間舉行選前之夜晚會，吸引大批支持者到場參與，有民眾手持自製看板表達支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日