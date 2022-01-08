蔡總統選前之夜力挺林靜儀 籲用選票改革家族政治
林靜儀小檔案
- 生日：1974年2月12日
- 出生地：南投縣
- 學歷：中山醫學大學醫學研究所博士
- 經歷：
第9屆立法委員
民進黨中央黨部國際部主任
中山醫大附設醫院產科主任
行政院婦權會委員
台中市第2選區立委補選明天投票，總統暨民主進步黨主席蔡英文晚上偕同副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、立委張廖萬堅、何欣純、莊競程及台中市的地方黨公職，到台中市烏日區參加「勇敢挺靜儀！正義一定贏！」選前之夜，為黨籍立委候選人林靜儀站台。
蔡總統表示，因國內本土疫情變化，她今天下午到疫情指揮中心聽取簡報，這個月底就是除夕，大家回國過年，境外移入的風險也會提高，已打完第2劑疫苗的民眾要趕快去打第3劑「打好打滿」，打疫苗讓自己身體的保護力更強，讓台灣的群體保護力更強，面對疫情的變化，政府已經成立桃園機場前進指揮所，跟桃園市政府密切配合，展開一連串的措施，來防堵疫情。
蔡總統說，不只有疫情，現在的台灣還面臨很多挑戰，經濟要轉型、能源要轉型，也要因應氣候變遷帶來的挑戰，更不用說台灣的外部威脅，每天都存在。此時此刻最需要的是國家社會的穩定，才可以全心全意、團結來面對挑戰。
蔡總統呼籲烏日、還有沙鹿、霧峰、大肚、龍井的鄉親，大家手上都握有關鍵的選票，明天都去投票，投給林靜儀，告訴那些想為了自己的政治計算，而發動罷免的人，不要台灣亂下去，台灣要團結、要更有力的來面對挑戰。
蔡總統表示，看過林靜儀的專訪還有寫的2本書，不管是當醫生或當立委都盡心盡力，卻被批評是空降、不溫柔，但她要說，用心為在地服務，才是真正的在地；溫柔無關說話大小聲。溫柔是有一顆柔軟的心、照顧他人的心。
蔡總統請大家明天要用手中選票，來改變地方上的家族政治、派系政治。大家不能容忍長期把持國會席次的地方派系，不但在國會很少有表現，還借勢介入地方利益。「我們不能容許，我們不能忍受，大家說對不對？」
蔡總統最後強調，支持林靜儀的人越多，正義的力量就越大，終結惡罷，讓台灣不要再亂下去，大家「團結挺靜儀，正義一定贏」。（編輯：黃世雅）1110108
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