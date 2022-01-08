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台中立委補選3/64

顏寬恒選前之夜 顏清標因病缺席盧秀燕喊唯一支持

2022/1/8 21:59（1/8 22:18 更新）
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國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒（前右4）8日晚間舉辦選前之夜造勢活動，全力催票，台中市長盧秀燕（前右5）等人出席站台力挺。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒（前右4）8日晚間舉辦選前之夜造勢活動，全力催票，台中市長盧秀燕（前右5）等人出席站台力挺。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中立委中2選區補選，國民黨候選人顏寬恒

顏寬恒小檔案

  • 生日：1977年9月14日
  • 出生地：台中市
  • 學歷：美國舊金山多明尼肯大學企管碩士
  • 經歷：
    第8、9屆立法委員
    台中市救國團團委會指導委員
    沙鹿中正獅子會會長
    中華民國法警協會榮譽理事長
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的父親顏清標因病缺席選前之夜，台中市長盧秀燕現身站台，並高喊「唯一支持顏寬恒」；顏寬恒表示，有鄉親支持相信能迎接勝利。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選明天投票，顏寬恒選在沙鹿區三角公園舉辦選前之夜，這也是他在2013年代父出征參加立委補選的選前之夜場地。

選前3天，顏清標因母親的墓地遭指涉違建，血壓飆高急診住院休養，缺席今晚選前之夜。台中市長盧秀燕、國民黨籍立委江啟臣、許淑華、楊瓊瓔，無黨籍立委高金素梅，以及顏寬恒的胞妹、台中市議會副議長顏莉敏、多名台中市議員出席力挺。

盧秀燕致詞表示，「我唯一支持顏寬恒」，今晚站出來不是為了顏家，是為了海線鄉親、為了台中市、為了國家。她呼籲鄉親，投票是幫自己找一個代理人、可幫忙做事的人，可到中央幫忙地方爭取建設。

她說，上次顏寬恒沒當選，台中市已浪費一半時間，海線需要建設、民眾需要服務，鄉親需要有民意代表到中央為發聲，而不是到中央護航，為了台中市，這次千萬別錯失機會。

顏寬恒表示，宣布參選時就說了這是場萬箭穿心、血肉模糊的選舉，「但因我的心沒有離開我的故鄉」，所以他仍然決定參選，雖然選舉過程遭抹黑、造謠，但2年來台中第2選區發展空轉，他要把過去丟失的找回來。

顏寬恒指出，家人在選舉中屢遭攻擊，包含高齡88歲的阿公，甚至連阿嬤的墓地都被拿出來做文章，讓人無法接受。言及於此顏寬恒一度哽咽，他說，本來父親顏清標應該要站在台上跟鄉親道謝，但因身體不適無法出席，不過他相信有鄉親的支持，還是能迎接勝利。

顏莉敏不捨家人遭到攻擊、父親仍在住院中，她淚灑舞台說，這次選舉不但污辱她的阿公、阿嬤，也污辱台中第2選區的民眾，讓她無法接受。

江啟臣、楊瓊瓔都表示，顏寬恒沒當立委時依舊早晚打電話給他們，催促幫忙海線屯區爭取建設。高金素梅表示，認識顏清標20多年，那邊需要幫忙他就往那邊去，絕不是大家講的黑道。前沙鹿鎮長蘇麗華呼籲「沙鹿人把憤怒化為勝利的選票」。（編輯：孫承武）1110108

台中市長盧秀燕（前左）8日晚間出席國民黨台中第2選區立委補選候選人顏寬恒（前中）的選前之夜造勢活動，牽起顏寬恒的手，高喊「唯一支持」。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
台中市長盧秀燕（前左）8日晚間出席國民黨台中第2選區立委補選候選人顏寬恒（前中）的選前之夜造勢活動，牽起顏寬恒的手，高喊「唯一支持」。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
台中市第2選區立委補選9日將投票，國民黨籍候選人顏寬恒（右）8日舉辦選前之夜，胞妹顏莉敏（前左）陪同上台相挺，致詞時提及家人遭攻擊，一度哽咽落淚。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
台中市第2選區立委補選9日將投票，國民黨籍候選人顏寬恒（右）8日舉辦選前之夜，胞妹顏莉敏（前左）陪同上台相挺，致詞時提及家人遭攻擊，一度哽咽落淚。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日
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