顏清標是否出席開票 顏寬恒：希望父親多休息[影]

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台中第2選區立委補選9日投票，國民黨候選人顏寬恒（圖）一早完成投票，被問及父親顏清標狀況，他表示，目前恢復狀況良好，希望父親多休息，並呼籲大家踴躍投票，把握選舉機會。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中第2選區立委補選今天投票，國民黨候選人顏寬恒一早8時前往投票。顏寬恒的父親顏清標仍在住院中，晚間是否陪同開票，顏寬恒表示，選舉做了最完整的努力，希望父親多休息。

顏寬恒 顏寬恒小檔案 生日：1977年9月14日

出生地：台中市

學歷：美國舊金山多明尼肯大學企管碩士

經歷：

第8、9屆立法委員

台中市救國團團委會指導委員

沙鹿中正獅子會會長

中華民國法警協會榮譽理事長 看更多 關閉 一早獨自前往三鹿里的投開票所投票。他接受媒體聯訪表示，昨天睡得很好，今天心情很平靜，因和家人的投開票所不一定在同一個地方，一直以來都是獨自投票，妹妹、台中市議會副議長顏莉敏晚點也會去投票。

選前3天，顏清標因為母親的墳墓遭指涉違建問題，血壓飆高急診就醫，目前仍在住院中。顏寬恒指出，父親仍關心選情，目前恢復狀況良好，選舉已經做了最完整的努力，家人也全力協助。

媒體問及，晚間開票時，顏清標是否會到競選總部陪同開票。顏寬恒說，希望父親可以多多休息。他也說，今天天氣很好，早點投完票，可以做其他的事情，呼籲大家踴躍投票，把握選舉機會。據了解，顏清標戶籍位於台中第1選區，無法參加第2選區立委補選投票。（編輯：管中維）1110109