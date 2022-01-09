林昶佐一早前往投票：心情踏實、已努力到最後一刻[影]

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無黨籍立委林昶佐罷免案9日上午8時至下午4時投票，林昶佐（右）上午前往台北市中正區文北里里民活動場所，在驗完證件後領取選票。中央社記者張皓安攝 111年1月9日

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（中央社記者游凱翔台北9日電）無黨籍立委 林昶佐 林昶佐小檔案 民國65年2月1日出生

學歷：台北大學企管系學士

經歷：立法委員、時代力量創黨工程隊總隊長、時代力量主席團成員、閃靈樂團主唱、國際特赦組織台灣分會理事長、行政院二二八基金會董事、獨立音樂協會理事長 看更多 關閉 罷免案今天投票，林昶佐上午8時不到便前往戶籍地中正區投票所投票。他表示，已經努力到最後一刻，秉持著踏實、感激的心情前來投票，也謝謝基層里長、議員全力相挺。

林昶佐昨晚在萬華龍山寺前舉行團結之夜活動，現場擠進逾3000人。總統蔡英文壓軸演說時表示，罷免不能是政治鬥爭工具，盼民眾投下反對票，遏止惡意政治計算。

今天一早，林昶佐抵達戶籍地投票所投票，他接受媒體聯訪時表示，已經努力到了最後一刻，今天抱持著踏實、感激的心情來投票。

林昶佐說，早一點來投票，結束後可以回家陪小孩，因為已經好幾個禮拜沒有陪伴了。（編輯：林淑媛）1110109

台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案9日進行投票，林昶佐（左）9日上午到台北市中正區文北里里民活動場所排隊等待投票。中央社記者張皓安攝 111年1月9日

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案9日進行投票，林昶佐（前）前往台北市中正區文北里里民活動場所投票。中央社記者張皓安攝 111年1月9日