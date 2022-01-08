相挺林昶佐 總統：罷免不能是政治鬥爭工具

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（中央社記者賴于榛、王慶剛台北8日電）無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，林昶佐今天在萬華龍山寺前舉行團結之夜活動，現場擠進逾3000人。總統蔡英文壓軸演說時表示，罷免不能是政治鬥爭工具，盼民眾明天投下反對票，遏制惡意政治計算。

台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案9日投開票。蔡總統、副總統賴清德、經濟部長王美花及立法委員吳思瑤、蔡易餘、林楚茵，還有台北市議員劉耀仁、吳沛憶、周威佑等人，全出席林昶佐舉辦的終結惡戰團結之夜活動，展現相挺力道。

副總統賴清德指出，不解為何林昶佐會被提罷免案，因為林昶佐沒有違法、犯罪、胡亂作為，且認真打拚，更是公督盟認證的優質立委，甚至近日在地議員與不分黨籍的里長都陪同掃街，代表其基層服務做得很好，這個罷免案可以說是莫名其妙。

林昶佐表示，罷免方用造謠、抹黑等惡質手段，一年來搞得台灣疲勞又煩心，面對惡質罷免，他絕對不孤單，因為有中正萬華的鄉親做後盾，也還有很多重要工作要做，包含希望在國會推動進步法案。

他說，反對罷免不是為了繼續做立委，而是能讓他做更多事情，讓台灣更加進步與繁榮，盼民眾能投出罷免不同意票，同時呼籲別再有惡質罷免，讓台灣好好走向一個更繁榮平安的2022年。

總統晚間壓軸上台時，現場依舊滿座。她表示，沒有正當性的罷免，分散了社會注意力、弱化力量，導致無法團結，但現在需要穩定國家社會，才能全心全意團結面對疫情與經濟轉型、能源轉型、氣候變遷與外在威脅等挑戰。

總統指出，林昶佐問政認真、服務周到，努力讓國際朋友更了解台灣，是台灣最有代表性的青年，她想不出罷免理由。

她說，罷免是民眾的權利，但不能是政治鬥爭的工具，有人利用低罷免門檻，想拉下以過半選票當選的林昶佐，為黨派利益、個人權位，這些通通沒道理，民眾一定要出來投下反對罷免的選票，遏制惡意的政治計算。

總統強調，疼惜好人才沒有分黨派，林昶佐為萬華拚建設、為台灣拚外交，在立法院也支持民生、建設等法案，希望支持者明天投票，讓林昶佐留在國會繼續奮鬥，用投票結果終結亂象，士農工商準備安心過好年，新的一年，一起為台灣繼續衝、繼續拚命。

團結之夜活動自晚間7時左右開始、近10時結束，龍山寺現場擠進逾3000人，外圍也有許多民眾駐足觀看；現場除政治人物相挺，金曲歌王施文彬帶來經典歌曲「當選」，炒熱現場氣氛，盼助林昶佐度過罷免關卡，再當選一次，並自製林昶佐的政績列表，高喊好朋友沒有「漏氣」。（編輯：林克倫）1110108