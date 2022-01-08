林昶佐罷免案對決前夜 正反方拚門檻5萬8756票

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）無黨籍立委林昶佐罷免案明天將投票，通過條件為同意票須多於不同意票，且同意票多於門檻5萬8756票；民眾須帶身分證投票，下午4時投票截止後隨即進行開票。

台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，包含萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人。依此計算，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票。

此次有218個投開票所，投票通知單都已寄到民眾手上，投票時記得攜帶身分證，最好帶上通知單與印章加速領票流程。投票時間為上午8時至下午4時，投票截止後隨即開票。

在防疫方面，投票時將有工作人員引導維持社交距離，並劃設排隊動線，要量額溫、手部消毒、戴口罩，並有發燒民眾專用遮屏，確保無虞。

罷昶案由無黨籍台北市議員鍾小平、領銜人鄭大平發起，鄭大平、被罷免人林昶佐日前在電視說明會上交鋒。鄭大平說，林昶佐的立委工作做不好、站在民意對立面，要下架作秀政客；林昶佐則反駁，上任後解決許多地方沉痾，如果有人操作罷免、甚至將罷免當作返回國民黨的伴手禮，對中正萬華的民眾不公平。（編輯：張銘坤）1110108