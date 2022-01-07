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林昶佐罷免案
新聞專題
林昶佐罷免案2/29

補選、罷免在即 中選會籲投票民眾遵守防疫規定

2022/1/7 20:38
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（中央社記者賴于榛台北7日電）補選、罷免在即，中選會晚間表示，地方選委會將落實選務防疫措施，投票民眾也務必遵守、配合各項防疫規定；同時提醒，9日投票時間截止前，不得以任何方式發布相關民調。

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選及台北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案，將於9日投開票。

中央選舉委員會今天發布新聞稿指出，中選會暨台中市選委會、台北市選舉委員定會落實選務防疫措施外，也再次提醒前往投票的民眾務必遵守及配合各項防疫規定。

相關選舉規範部分，中選會表示，政黨及任何人均不得於選舉、罷免活動期間每日上午7時前或下午10時後，從事公開的選舉、罷免宣傳活動，或是藉由其他公開的競選、助選等活動宣傳支持或反對罷免的行為，此類活動應於8日下午10時以前結束；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。

中選會也再次說明，9日零時起，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，請民眾務必遵守；違反規定者，將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，中選會表示，9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布與此次選舉或罷免案有關的民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

最後，中選會提醒，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票的行為，以免觸法。（編輯：張均懋）1110107

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