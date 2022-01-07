萬華參香挺林昶佐 賴清德提醒民眾注意防疫

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副總統賴清德（前中）7日在無黨籍立委林昶佐（前左）的陪同下前往台北市萬華禮天宮參拜，並呼籲選民1月9日罷免案票投不同意。中央社記者徐肇昌攝 111年1月7日

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（中央社記者林育瑄台北7日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。副總統賴清德今天到萬華參香，除呼籲民眾投下不同意票，將好立委留在國會、終止惡質罷免，也提醒民眾注意疫情，口罩戴好、勤洗手、出入公共場所保持安全距離。

台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案9日投票。今天是投票日前最後一個工作天，多名民進黨立委上午分別在中正萬華5個路口宣傳反罷免；賴副總統下午赴台北萬華禮天宮、雙福宮，與林昶佐一同參香，並向民眾宣傳防疫與反罷免。

賴副總統說，請萬華鄉親注意COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全球有超過3億人染疫、500萬人失去性命，美國日前單日確診數超過100萬人。

賴副總統指出，台灣防疫成績比其他國家好，但新變種病毒Omicron已來到台灣，民眾要小心、但不必恐慌；Omicron傳染力雖然強，台灣已有兩年防疫經驗，只要團結、支持政府防疫措施，自然可以維持好成績。

賴副總統提醒民眾戴好口罩、勤洗手、出入公共場所與人保持安全距離，這些措施雖然簡單，卻是公衛專家公認最有效的方式。

賴副總統呼籲，民眾要完整接種疫苗，第一線防疫工作者若接到政府通知，也要趕緊施打第3劑，萬一染疫能減少對生命的危害；若防疫能成功，經濟就可以發展，社會也能安定。

賴副總統說，過去民眾用選票支持林昶佐進立法院，林昶佐表現傑出、基層服務也很好；請民眾9日一定要出來投下不同意罷免，讓林昶佐留在立法院、終止惡質罷免，讓人民安心過年、專心防疫，不要再浪費社會資源。

去年7月曾嗆聲林昶佐的環南市場自治會長林勝東，今天也出席雙福宮活動並參與大合照。林昶佐受訪時說，兩人平常就會碰面，私底下也是朋友，他不會特別去問對方是否挺他，聚餐時也不會聊到罷免案。

至於行政院長蘇貞昌明天有多場防疫會議與行程，將不出席選前之夜活動。林昶佐說，今天有接到蘇貞昌電話通知，所有人都知道蘇貞昌要密切觀察疫情發展，他完全了解，並支持這個決定。（編輯：林克倫）1110107