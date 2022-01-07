國民黨列7項失職紀錄挺罷免 林昶佐反駁

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，國民黨今天列舉林昶佐7項失職紀錄，強調國民黨會與在地民意及青年團體站在一起，聲援罷免不適任的立委。

林昶佐表示，國民黨所謂的7大理由，提出罷免的台北市議員鍾小平早已提出，之前他與團隊也一一反駁，但罷免方不但完全無視其回應，現在連國民黨都加入同樣的質疑，不禁讓人懷疑，該不會鍾小平說什麼，國民黨就跟著說什麼。

林昶佐罷免案9日投票，國民黨主席朱立倫定調這場戰役應回歸地方，並不是一場政黨對決，國民黨將從旁輔助公民團體。國民黨今天透過官方臉書粉絲團，列舉林昶佐7項失職紀錄，聲援罷免不適任的立委。

國民黨列舉7項失職紀錄，包括身為中正萬華立委卻護航黨意不顧民意、大開個人演唱會，害萬華人夜不成眠、選中正萬華住大安文山、選前裝重情義選後不見人影、領國家公帑做政黨側翼、開放萊豬進校園，黨意凌駕於民意、經常消費二二八，結果開會只來過1次。

中廣董事長趙少康上午也與台北市議員鍾小平召開記者會，宣布將加入罷昶的行列。趙少康說，蔡總統三天兩頭到萬華挺林昶佐，也到台中輔選立委候選人林靜儀，完全只為自己權力著想，沒有考慮疫情升溫，一心只想著選舉。

趙少康表示，這讓人看不下去，所以他答應明天到鍾小平舉辦的罷昶活動站台，明晚國民黨台北市黨部也會辦一場，他也會去站台；但他也說，若蔡總統取消站台，專心去防疫，那他也就不會出席罷昶活動，他都是被動的。

至於是否代表戰鬥藍也要投入罷昶，趙少康說，這當然算戰鬥藍加入罷昶；被問到外界質疑國民黨冷處理罷免，他說，他並沒有問黨中央的意見，黨中央可能有所考量，但現在台北市黨部也在動員，因此他也希望盡一點力量。（編輯：蘇志宗）1110107